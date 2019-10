MotoGp | Jarvis deluso in Australia | “il motore è la nostra debolezza Valentino Rossi?

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il Managing Director della Yamaha ha commentato il risultato del Gran Premio d’, masticando amaro per la caduta di Viñales nel finale Non è certamente una bella giornata per la Yamaha, il team di Iwata mastica amaro al termine del Gran Premio di Phillip Island, guidato da Maverick Viñales fino all’ultimo giro, prima del sorpasso di Marquez e della caduta avvenuta a poche curve dal traguardo. AFP/LaPresse Una disdetta per Lin, che per qualche minuto ha sognato il colpaccio, come ammesso ai microfoni di Sky Sport: “Maverick ha provato a vincere la gara, Marquez però aveva qualcosa in più, dunque non possiamo dire nulla al nostro pilota. Alla fine la gomma era finita e quell’highside ci ha fatto male. Il sorpasso sul rettilineo è stato un colpo al cuore, ilè la. Manchiamo di potenza, cavalli e velocità: questa è ...