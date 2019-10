F 1 | GP del Messico - Hamilton batte Vettel | terzo Bottas

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Vincere qui è fantastico - strategia perfetta del team” : Lewis Hamilton vince da campione il GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico ha messo in pista una prestazione di grande valore, gestendo alla perfezione gli pneumatici e sfruttando una vettura che con benzina a bordo è superiore rispetto alla concorrenza. Per Lewis si tratta della 83esima vittoria in carriera, la decima quest’anno, e per le Frecce d’Argento è il successo n.100. Numeri importanti che ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 : Non è però riuscito a vincere il titolo mondiale con tre gare di anticipo: dovrà attendere la prossima gara ad Austin, negli Stati Uniti

Formula 1 - semafori spenti e adrenalina che sale : ecco la partenza del Gran Premio del Messico [VIDEO] : Si alza il rumore dei motori, si spengono i semafori in Messico: è partito il quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 adrenalina che sale, emozioni che iniziano ad affiorare sulla pelle. I semafori si spengono, parte così il Gran Premio del Messico, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Le due Ferrari di Leclerc e Vettel in prima fila, dietro di loro la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Verstappen, penalizzato ...

Formula 1 - il Gran Premio del Messico in diretta TV : Si corre questa sera a Città del Messico, con partenza alle 20.10: le informazioni e i link per vederlo in diretta o in replica alle 21.30

F1 su TV8 - a che ora inizia la gara del GP Messico 2019 e come vederla gratis e in chiaro. La guida completa : Alle ore 20.10 odierne scatterà il Gran Premio del Messico 2019 di Formula 1, 18esimo appuntamento del campionato e quartultimo di una lunga stagione che terminerà addirittura il primo di dicembre. Max Verstappen è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato in fasi di bandiera gialla quando la Mercedes di Valtteri Bottas è finita a muro in penultima curva e quindi davanti a tutti partiranno le due Ferrari di Charles Leclerc e ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni meteo della gara. Ancora una volta rischio pioggia durante la gara : meteo nuvoloso in centroamerica: le previsioni per il GP del Messico di F1, nella giornata di oggi danno pioggia proprio per la finestra temporale nella quale si disputerà la gara: non è da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a quelle testate negli scorsi giorni, magari anche con pista umida. Nella giornata di oggi le previsioni indicano possibilità di pioggia in crescendo dalle ore 12.00 messicane fino alle ore ...

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “La penalità? Una grossa delusione - ma abbiamo una macchina buona per la gara” : Max Verstappen, come ormai è noto, ha peccato di ingenuità e la sua pole si è trasformata in una quarta piazza amara. L’olandese della Red Bull, nel corso delle qualifiche del GP del Messico (18° round del Mondiale 2019 di F1), aveva realizzato la miglior prestazione, ma il mancato rispetto del regime di bandiere gialle (posteriore all’incidente del finlandese Valtteri Bottas in curva-17) ha cambiato le carte in tavola. Verstappen ...

Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1 : al suo posto ci sarà Charles Leclerc : Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato penalizzato e non partirà dalla pole position al Gran Premio del Messico di Formula 1: al suo posto ci sarà Charles Leclerc della Ferrari, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Max Verstappen perde la pole - gli highlights delle qualifiche : Max Verstappen si vede comminate 3 posizioni di penalità per non avere rallentato sotto regime di bandiere gialle dopo l’incidente di Bottas nella Q3 del GP del Messico di F1 di ieri. L’olandese, quindi, passa dalla pole position al quarto posto, lasciando campo libere alle Ferari che monopolizzano la prima fila. Vediamo quindi gli highlights del sabato di Città del Messico e vediamo cos’è successo nei momenti clou. VIDEO: ...

F.1 - GP del Messico - Verstappen penalizzato - Ferrari in pole : Prima fila tutta Ferrari al Gran Premio del Messico, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1 2019. A ottenere la pole position era stato il pilota della Red Bull, Max Verstappen, che però si è reso protagonista di una leggerezza e ha rimediato una penalità di 3 posizioni in griglia che ha consegnato ufficialmente a Charles Leclerc la prima posizione. Accanto al monegasco si schiererà Sebastian Vettel.Bottas ha generato il caos. Proprio ...

Formula 1 – Verstappen penalizzato - prima fila Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Messico : Max Verstappen fa la pole ma viene penalizzato, prima fila tutta Ferrari: la griglia di partenza del Gp del Messico Max Verstappen in pole position, anzi no. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp del Messico ma viene penalizzato nel post gara per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente occorso a Valtteri Bottas. Ne beneficia chi si è comportato ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...