Parto in casa a Frattamaggiore | non c' è tempo per raggiungere l' ospedale e l' equipe del

Equipe del 118 fa nascere bimbo in casa : improvvisata una sala Parto dopo una richiesta di emergenza : partorisce in casa grazie all’aiuto dei sanitari del 118. È successo a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove l’Equipe del 118 Frattamaggiore B e l’automedica hanno improvvisato una sala parto a casa di una partoriente per garantire la nascita di un maschietto di 3.3 kg in buona salute. I sanitari sono arrivati nell’abitazione alle 4.07, otto minuti dopo la chiamata con la quale si chiedeva aiuto per una donna ...

Pomeriggio 5 - Angela 16 anni esce di casa e Partorisce sulle scale : «Non sapevo di essere incinta» : Pomeriggio 5: Angela, 16 anni, ha mal di pancia. esce di casa e partorisce sulle scale: «Non sapevo di essere incinta». Oggi, nel salotto di Barbara D’Urso, la storia straordinaria di Angela, una ragazza di Molfetta, che lo scorso 20 agosto è diventata mamma di Francesco. Ma che fino a quel momento non avrebbe saputo di aspettare un bambino.-- -- Ecco la testimonianza di Angela: «Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono ...

L'operatore del 118 - al telefono - aiuta una donna a Partorire in casa : A Recco (Genova) il marito di una donna colta dalle doglie ha chiamato il 118 chiedendo un'ambulanza, ma il bimbo è nato nel giro di 15 minuti. Nei quali L'operatore ha dato alla coppia i consigli giusti su come comportarsi. Recco, la cittadina in provincia di Genova nota per la sua inconfondibile focaccia al formaggio, da mercoledì ha un abitante in più: si chiama Eugenio - cioè "ben nato" ed è venuto al mondo in un modo particolare. Infatti, ...

Mamma Partorisce neonato in un secchio e lo lascia morire fuori casa. Alla polizia : “Ho fatto così” : I fatti sono avvenuti lo scorso febbraio nell’Oblast' di Irkutsk, Russia Centrale. La donna, dopo essere stata scoperta, ha rievocato di fronte agli agenti lo scioccante momento in cui ha dato Alla luce il figlioletto in un secchio, e poi lo ha deliberato lasciato morire congelato fuori casa.

Partorisce in casa. Poi lascia il neonato sul balcone : Madre e figlio sono stati trasportati all'ospedale Rummo di Benevento, dove si trovano attualmente ricoverati: la donna sta bene; il piccolo è in osservazione in terapia intensiva. Nessuno era a conoscenza della sua gravidanza, neppure i parenti più stretti. Una donna di 30 anni di Cervinara, in provincia di Avellino, ha tenuto nascosto a tutti la notizia che era incinta, fino al parto, avvenuto in casa in condizioni precarie. La ...