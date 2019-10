MotoGp – Troppo vento a Phillip Island | cancellato il programma di oggi | le qualifiche

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Sarà difficile lottare per il podio - dire che sono ottimista sarebbe troppo” : Il tracciato di Phillip Island (Australia) non è mai stato quello preferito dalla Ducati e sarà teatro del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Se si esclude la parentesi di Casey Stoner (2007-2010), la Rossa ha sempre fatto fatica per i cronici problemi di percorrenza in curva. Ecco che Andrea Dovizioso, secondo della classifica mondiale della classe regina e con il titolo iridato già assegnato allo spagnolo Marc Marquez, cercherà ...

MotoGp – Burgess più sincero che mai con Valentino Rossi : “forse è rimasto troppo a lungo” : Jeremy Burgess senza peli sulla lingua: le parole dell’ex capo tecnico di Valentino Rossi sono durissime I piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare il secondo round del trittico asiatico. Dopo la gara di domenica in Giappone, vinta da Marquez, che ha regalato alla Honda il titolo Costruttori, i campioni delle due ruote si spostano in Australia, dove domenica si disputerà un nuovo Gran Premio. A Philipp Island in tanti ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : Ducati - gap troppo grande nei confronti del duo Marquez-Honda. Uno sviluppo non in linea con le aspettative : Doveva essere il circuito più favorevole di quest’ultimo scorcio di campionato ed invece il Twin Ring Motegi non ha regalato le soddisfazioni sperate alla Ducati, che si è dovuta accontentare di una terza posizione raccolta da Andrea Dovizioso. Il 33enne forlivese ha sofferto nella prima parte del Gran Premio del Giappone 2019, rimanendo a fatica in scia al gruppo degli inseguitori guidato da Franco Morbidelli e Jack Miller per poi uscire ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez nella classe regina. Morbidelli e Bagnaia ancora troppo acerbi - i senatori soffrono : Il Gran Premio della Thailandia ha chiuso definitivamente i conti per quanto riguarda il Mondiale 2019 di MotoGP, conquistato ancora una volta dallo spagnolo Marc Marquez che all’età di 26 anni è già riuscito ad arrivare a quota otto titoli iridati. ancora una volta nessun rivale è riuscito, per motivi diversi, a contendere seriamente il campionato al pilota della Honda che ha messo sul piatto una costanza di rendimento eccellente e ...

MotoGp - Dovizioso senza peli sulla lingua : “davanti andavano troppo forte - 11 secondi di gap pesano” : Il forlivese ha espresso la propria delusione per il risultato ottenuto in Thailandia, soprattutto per gli undici secondi di gap incassati da Marquez Una giornata difficile per Andrea Dovizioso in Thailandia, il pilota della Ducati chiude al quarto posto e alza aritmeticamente bandiera bianca nella corsa al titolo mondiale, finito in tasca a Marc Marquez. Alessandro La Rocca/LaPresse Il forlivese non accampa scuse e ingoia il boccone ...

MotoGp - Quartararo contento ma non troppo : “sempre più vicini a Marquez. La prima vittoria? Spero arrivi quest’anno” : Il pilota francese ha commentato il secondo posto ottenuto in Thailandia, sottolineando di voler vincere la prima gara già quest’anno Fabio Quartararo allontana l’appuntamento con la prima vittoria in MotoGp, il pilota del SIC Petronas chiude alle spalle di Marc Marquez il Gran Premio della Thailandia, nonostante sia rimasto in testa dal primo al penultimo giro. AFP/LaPresse Una piccola delusione subito smaltita dal Diablo, ...

VIDEO Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “La caduta nelle qualifiche? Uscito troppo forte da curva-4” : Marc Marquez colleziona un’altra caduta nel corso delle qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, l’iberico, protagonista di un crash spaventoso nel corso delle libere del venerdì, ha perso ancora una volta l’anteriore della sua Honda, finendo per le terre e vedendo sfumare la pole position dell’appuntamento thailandese in favore del francese Fabio ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Aragon 2019 : “Consumo troppo la gomma posteriore. Sono quello messo peggio tra le Yamaha” : 23″623 e ottava posizione: è questo il dato preoccupante per Valentino Rossi al termine del GP d’Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il nove volte iridato ha dovuto fare i conti con i soliti problemi con la gomma posteriore, praticamente finita dopo pochi giri. Nonostante il team abbia puntato su una mescola dura, il risultato non è affatto cambiato e Rossi si è trovato a guidare “sulle ...