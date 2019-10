Horizon | Zero Dawn su PlayStation VR?

Killzone - Horizon Zero Down e The Last of Us torneranno con dei nuovi capitoli anche su PS5? : Killzone, Horizon Zero Down e The Last of Us potrebbero tornare su PlayStation 5 con dei nuovi capitoli. Stando a quanto vediamo nella testata Official PlayStation Magazine UK, in un sondaggio viene chiesto quale titolo tra Horizon Zero Dawn 2, Ghost of Tsushima, Killzone Online e The Last Of Us Parte 2 Online i giocatori vorrebbero vedere accompagnare il lancio di PS5.Si tratta di un miscuglio di nomi noti e altrettanti inediti: in particolare ...