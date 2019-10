Bari | sorpreso alla guida con due cellulari | con uno chiamava e con l’altro chattava

Fonte : fanpage

(Di sabato 26 ottobre 2019) Un automobilistapolizia locale a utilizzare duementre era. È accaduto ae secondo quanto accertato dagli agenti, un cellulare veniva utilizzato per fare una telefonata,invece per chattare. L’uomo aveva dunque entrambe le mani occupate per usare i telefonini.

mmanca : RT @Miti_Vigliero: #ossignur Bari, automobilista sorpreso alla guida con due cellulari: con uno parlava, con l'altro chattava https://t.co… - guidopoli3 : RT @Miti_Vigliero: #ossignur Bari, automobilista sorpreso alla guida con due cellulari: con uno parlava, con l'altro chattava https://t.co… - GraziaAmelia : RT @Miti_Vigliero: #ossignur Bari, automobilista sorpreso alla guida con due cellulari: con uno parlava, con l'altro chattava https://t.co… -