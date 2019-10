Alluvione nel ragusano | strage di animali a Ispica

Maltempo - disastrosa Alluvione in Sicilia nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Maltempo - Alluvione lampo nella notte tra Modica - Scicli - Ispica e Pozzallo : 240mm di pioggia - temporali auto-rigeneranti : Il Maltempo che sta colpendo la Sicilia sta provocando una vera e propria alluvione lampo nella notte tra il ragusano e il siracusano. Il parziale pluviometrico giornaliero, in serata, è schizzato rapidamente in alto a causa di temporali auto-rigeneranti proprio nel Sud/Est isolano: parliamo di 252mm di pioggia a Ispica, 139mm a Modica, 94mm a Noto, 87mm a Scicli, 70mm a Palazzolo Acreide, 57mm a Comiso, 56mm a Noto, 53mm a Ragusa, 52mm a Santa ...

Alluvione nell’Alessandrino : l’acqua devasta un centro riabilitativo - danni e disagi [VIDEO] : Al via la conta dei danni in seguito al violento maltempo che nella notte ha devastato la Liguria e il basso Piemonte causando danni e disagi. Una notte che in molti ricorderanno, come mostra questo video proveniente da un centro riabilitativo a Casalnoceto (AL) che evidenzia la potenza dell’Alluvione della notte. L’Alluvione di ieri nella provincia di Alessandria ha avuto l”epicentro’ in paesi e colline dove nasce la ...

Alluvione in Piemonte : a Gavi 541 mm pioggia - come nel ’94 [FOTO] : Su Gavi (Alessandria) sono caduti 541 mm di pioggia in 2 giorni, un valore simile a quello registrato in Piemonte nel 1994, quando si verificò una disastrosa Alluvione con 70 morti e danni enormi a infrastrutture e beni privati. A Ovada, in 48 ore sono caduti 206.8 mm (dati Arpa Piemonte), a Cursolo, nella Valle Cannobina, in 2 giorni sono stati rilevati 249,8 mm. Nel corso della giornata la situazione meteo in Piemonte dovrebbe ...

Alluvione in Liguria : esondazioni ed evacuazioni nella notte - paesi isolati - strade bloccate dalle frane : notte di apprensione in Liguria, per l’ondata di maltempo che ha innescato frane e provocato l’esondazione del torrente Stura in località Maddalena, molte persone sono state evacuate e alcuni paesi sono raggiungibili solo a piedi. La pioggia ha investito i comuni della valle Stura e valle Orba: situazione critica a Campo Ligure e a Rossiglione. Sia il sindaco di Rossiglione che quelli di Campo Ligure e Masone hanno deciso di tenere ...

Alluvione nell'alessandrino : allagato ospedale di Novi Ligure - evacuazioni e gravi danni a Gavi : A Carrosio è stata evacuata un'abitazione. Allagamenti di abitazioni sono stati registrati anche a Bosio. Tutti i guadi rimangono chiusi: quello sul Lemme a Gavi, quello sul Gorzente a Capanne di...