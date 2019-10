Pordenone | uomo ucciso dai due cani di un parente

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Aggredito e sbranato da due. È successo a un 74enne di Brugnera, in provincia didai due animali da difesa di proprietà di une ai quali stava dando da mangiare. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'sarebbe entrato nel recinto dei, che si trova in adiacenza alla sua abitazione, quando è stato aggredito. Ferita anche la moglie della vittima, abbattuto uno degli animali Anche la moglie della vittima è stata ferita quando è accorsa in suo aiuto, avendo sentito le urla. La donna è stata ricoverata in ospedale: non sarebbe in percolo di vita. Per l'invece non c'è stato nulla da fare. Prima dell'arrivo dei soccorritori, il figlio della coppia, intervenuto per aiutare i genitori, avrebbe abbattuto uno degli animali con un'arma detenuta legalmente. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sacile.

