Morto Marco Polillo | addio all’editore “gentiluomo” che amava i gialli e le spy story

Le Iene – Com’è Morto Marco Pantani? Il video integrale della scientifica : camera a soqquadro e il corpo del ‘Pirata’ senza vita : Lo speciale de Le Iene ‘Com’è morto Marco Pantani? ’ è stata ricostruita la storia del ‘Pirata’ e il fitto mistero intorno alla sua morte: mostrato il video della stanza d’hotel con il corpo senza vita del ciclista Il 14 febbraio del 2004 è una data che ha cambiato per sempre la storia del ciclismo italiano: nella ‘notte di San Valentino’ è morto Marco Pantani. Ricordato come uno dei ciclisti ...

Marco Pantani - il suo spacciatore a “Le Iene” : “Non è Morto per cocaina - è stato ucciso” : “Marco non è morto per cocaina. Marco è stato ucciso“. A dirlo è Fabio Miradossa, lo spacciatore che vendette l’ultima dose di cocaina a Marco Pantani, il campione di ciclismo deceduto nel 2004 ufficialmente per un arresto cardiaco causato da un abuso di droga e farmaci. Uscito da poco dal carcere, Miradossa ha parlato per la prima volta, raccontando la sua verità su quanto accadde 15 anni fa. “Magari chi l’ha ucciso non voleva ...