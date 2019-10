Milano | Regione Lombardia | su locali storici pronti a confronto con Comune

Concorso operatori giudiziari - i posti per ogni regione : 68 a Milano - 49 a Napoli : Il Ministero della Giustizia ha bandito nei giorni scorsi un Concorso - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre - per 616 nuovi operatori giudiziari, che saranno assunti in diverse regioni d'Italia, undici per l'esattezza, vale a dire Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Potranno prendere parte a questa selezione pubblica tutti colori i quali sono in possesso del ...

Milano. Sicurezza Stradale : da Regione 10 milioni per 73 progetti : Sono 73 le proposte progettuali che Regione Lombardia cofinanzierà per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità Stradale. Il

Milano. Truffe anziani : da Regione fondi per campagne informazione : “Le Truffe ai danni degli anziani sono sempre all’ordine del giorno, per questo durante l’assestamento di bilancio abbiamo inserito 200

Milano. Disabili : da Regione 8 - 5 milioni per chi non ha sostegno familiare : “Costituire un Fondo unico per la Disabilità, con risorse sia regionali che statali, per interventi orientati al progetto di vita

Milano : De Corato - 'Regione sostiene acquisto taser per difesa poliziotti' : Milano, 19 set. (AdnKronos) - La Regione Lombardia è pronta a inserire nuovamente all'interno dei prossimi bandi il finanziamento per l'acquisto dei taser per le forze dell'ordine". A dirlo è l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. Le parole arrivano dopo l'aggressione nei confront