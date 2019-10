Manovra | Cottarelli | ' è di galleggiamento | ed evasione fiscale sottovalutata' '

DiMartedì - Carlo Cottarelli inchioda il governo : "Le tasse salgono". Manovra - svelato un buco gigantesco : "Le tasse saliranno". Nella notte della Manovra , il professor Carlo Cottarelli interviene a DiMartedì , da Giovanni Floris: le chiacchiere, insomma, stanno a zero se anche il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica di Milano (non certo tacciabile di simpatie salviniane o

Carlo Cottarelli sulla Manovra economica : "Gli effetti saranno contenuti. Per crescere bisogna fare deficit" : "È una manovra senza veri tagli e che non offre molto sul versante della crescita". Parola di Carlo Cottarelli, economista nonché mister spending review. "Per fare una manovra espansiva non c'è che una strada: spendere e fare più deficit. Cosa che un Paese indebitato come il nostro non può permetter