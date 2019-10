Lecce | contro la Juventus con la maglia ‘Smiling warrior’ | il significato

Juventus - continua il lavoro al JTC : contro il Lecce potrebbe giocare Emre Can : Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri, infatti, già sabato pomeriggio saranno in campo e per questo motivo Maurizio Sarri starebbe pensando ad attuare un po' di turnover anche perché il calendario è davvero serrato. Il tecnico toscano, contro il Lecce, confermerà il 4-3-1-2 e come trequartista dovrebbe rivedersi Federico Bernardeschi. Il numero 33 ...

Calendario Milan ottobre - le prossime partite dei rossoneri : esordio contro il Lecce per Pioli : Dopo l’esonero di Marco Giampaolo, c’è grande attesa in casa Milan per l’esordio di Stefano Pioli, chiamato dai dirigenti rossoneri per consentire al Diavolo di rialzarsi e lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Complice la sosta dedicata alle Nazionali, Pioli avrà l’opportunità di insediarsi al meglio per arrivare pronto alla sua prima partita. Ma quale sarà il Calendario dei rossoneri in questo ...

Juventus - subito al lavoro dopo la UCL : contro il Lecce potrebbe riposare CR7 : Non c'è un attimo di sosta per la Juventus che deve già mettere in archivio la notte di Champions League per pensare ai prossimi impegni. Infatti, sabato alle ore 15, la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo per affrontare il Lecce. Per questo match non è da escludere che l'allenatore juventino possa fare del turnover, un turnover che potrebbe coinvolgere anche Cristiano Ronaldo. Infatti, non è da escludere che CR7 possa riposare visto che ...

Juventus - Douglas Costa potrebbe tornare in campo contro il Lecce : La Juventus si appresta a disputare l'importante match contro il Lokomotiv Mosca, in caso di vittoria i bianconeri potrebbero gettare le basi per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nella conferenza stampa di presentazione del match, hanno parlato Cristiano Ronaldo e Sarri, soprattutto il tecnico toscano si è soffermato sulla rosa e sui possibili convocati per la partita di Champions League. Ha confermato ...

Il primo MIlan di Pioli contro il Lecce senza Piatek e con Conti in difesa (RUMORS) : Dalle prime indiscrezioni, il nuovo MIlan targato Stefano Pioli, scenderà in campo domenica 20 ottobre alle 20,45 contro il Lecce, senza l’attaccante polacco e con il rientro di Conti in difesa. La notizia sta trapelando dagli organi d'informazione vicini all'ambiente rossonero. Liverani, ha l'imbarazzo della scelta e dovrebbe schierare il suo Lecce con il solito modulo teso al bel gioco. Il MIlan scende in campo con il 4-3-3 firmato Pioli In ...

Milan - adesso Piatek è più di un caso : il polacco verso il forfait anche contro il Lecce - è già finita? : E’ un momento nero per Piatek, il calciatore del Milan sembra un lontano parente di quello della scorsa stagione, il polacco non si è ancora sbloccato su azione, in campionato ha realizzato solo due gol ed entrambi su calcio di rigore, un bottino sicuramente non all’altezza per un calciatore che fino a pochi mesi fa era un cecchino come pochi. Ma andiamo a ritroso. All’inizio della scorsa stagione il Genoa si gioca la ...

Milan - contro il Lecce si riparte da Suso e Rafael Leao : dubbi a centrocampo per Pioli : Il Milan ripartirà domenica sera dal Lecce e da Pioli. Nonostante sia arrivato da pochissimo sulla panchina rossonera, il nuovo allenatore ha già le idee chiare. Come ha specificato in conferenza la qualità della rosa è sotto gli occhi di tutti. Il posto in classifica è ben al di sotto delle possibilità e delle potenzialità del Milan. Pioli ha detto chiaramente che i calciatori di qualità giocheranno in questo Milan. I riferimenti, in ...

Incidente mortale a Lecce - arrestato carabiniere che guidava contromano e ubriaco : È accusato di omicidio stradale aggravato il carabinieri di 34 anni che, alle prime ore dell'alba, ha percorso più di 10 chilometri della statale Lecce-Brindisi contromano e sotto l'effetto di alcol, finendo per schiantarsi contro un'altra vettura e provocando la morte del conducente. L'uomo, finito ai domiciliari, al momento si trova ricoverato in ospedale per le ferite riportate.Continua a leggere

