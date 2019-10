Dieci case dal design pazzesco in giro per il mondo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La casa conchigliaLa casa conchigliaVivere dentro un film westernUna barca, ma non in mezzo al mareUna barca, ma non in mezzo al mareLa villa galleggianteLa villa galleggianteLa piramidedalinsolitoCubi rovesciatiCubi rovesciatiNoi Puffi siam così...Vivere in un silos ad AnversaVivere in un silos ad AnversaUn igloo immerso nella forestaUn igloo immerso nella forestaDa piccoli disegnavamo spesso latta sul prato con il sole. E quella casa per noi aveva una forma ben precisa: in genere era poco più di un quadrato sormontato da un triangolo; i più audaci aggiungevano un rettangolino sul tetto che avrebbe dovuto rappresentare il comignolo. Crescendo le aspettative per quelle che devono diventare le nostresono bene male le stesse. Il minimo sindacale include quattro mura, un tetto o un solaio solido, magari qualche mobile un po’ caruccio. Ecco, dimenticate tutto ciò. ...

ikidney4 : Università pt.4: come è davvero cercare casa. Guardi cento annunci, ti rispondono a venti, vedi dieci case, cinque… - morry74 : Modena, più stranieri nelle case popolari? «No, otto su dieci sono italiani» - albertocaldana : Modena, più stranieri nelle case popolari? «No, otto su dieci sono italiani» -