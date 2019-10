Xbox tra software e servizi con crescita zero e entrate hardware in calo del 34%

The Outer Worlds - Afterparty e Subnautica tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato un'altra ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese.Sette nuovi titoli sono stati annunciati per il servizio.In realtà, tecnicamente ne sono stati annunciati sei, perché, come già sapete, The Outer Worlds era stato già confermato in arrivo sul Game Pass al day one e, cioè, venerdì.Leggi altro...

PS5 e Xbox Scarlett : Digital Foundry ci mostra in un video le potenzialità delle console next-gen con un PC dalle prestazioni simili : PS5 e Xbox Scarlett arriveranno alla fine del prossimo anno e i fan sono in trepidante attesa per queste console, soprattutto dopo le numerose informazioni che hanno invaso la rete nelle ultime settimane.Le next-gen di Sony e Microsoft avranno caratteristiche simili, con CPU Zen 2 e una GPU con architettura Navi. Ora, Digital Foundry ha deciso di fornire ai giocatori in attesa un primo assaggio delle potenzialità di PS5 e Xbox Scarlett, ...

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - il video di unboxing mostra tutte le sue caratteristiche : Microsoft ha pubblicato un nuovissimo video dedicato ad Xbox Elite Wireless Controller Series 2, il nuovo Controller che offre funzionalità aggiuntive per i giocatori più hardcore e competitivi. Come ci si aspetterebbe, il video non solo offre un'ottima panoramica del Controller, ma offre anche un approfondimento delle sue funzionalità e di ciò che lo differenzia dal suo predecessore.Nel video sono presenti il ​​principale designer ...

Microsoft annuncia un nuovo sistema per il filtraggio della chat su Xbox One : Microsoft annuncia l’arrivo di nuove opzioni per filtrare i messaggi testuali e in futuro vocali nelle chat Xbox One pubbliche e private, attraverso l’introduzione di un sistema che si prefissa l’obiettivo di combattere il bullismo online. Nuovi filtri per la chat su Xbox One Il nuovo sistema prevede 4 tipologie di filtri che potranno essere selezionati da ciascun giocatore a seconda delle proprie esigenze, e ...

Dishonored 2 e Fallout : New Vegas tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass questo mese : Microsoft ha annunciato il primo "round" di titoli in arrivo su Xbox Game Pass a ottobre.Sono stati annunciati in tutto sei titoli in arrivo sul servizio questo mese.Tutto inizierà domani, 3 ottobre, con l'arrivo di Dishonored 2, la settimana seguente, l'11 ottobre, verranno aggiunti al servizio Yooka Laylee e World War Z.Leggi altro...

Il nuovo aggiornamento di PUBG introduce il crossplay tra PS4 e Xbox One : Mentre Fortnite sembra ottenere tutto il merito per aver portato al successo i Battle Royale, bisogna ricordare che prima del gioco di Epic c'era uno sparatutto che ha aiutato a definire il genere, PlayerUnknown's Battleground (o PUBG come viene maggiormente indicato). Il gioco ha ancora un pubblico considerevole, e ora i giocatori console su PS4 e Xbox One potranno giocare insieme grazie all'abilitazione del crossplay tra le due ...

Death Trash - l'RPG post-apocalittico arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Lo sviluppatore Crafting Legends ha annunciato che Death Trash, un gioco di ruolo post-apocalittico semi open-world arriverà inizialmente su PC tramite Accesso Anticipato di Steam all'inizio del 2020 per poi approdare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Dopo quattro anni lo sviluppatore Stephan Hövelbrinks ha annunciato via Steam di voler lanciare il gioco in Accesso Anticipato. "Death Trash è già in sviluppo da più di quattro ...

La serie Narcos di Netflix diventa videogioco : trailer e uscita su PS4 - Xbox One - PC e Switch : Narcos non è solo una delle serie TV più apprezzate presenti nel catalogo Netflix, ma con il tempo è riuscita ad imporsi come un vero e proprio cult del piccolo schermo. Non così eclatante come Game of Thrones di HBO, intendiamoci, ma comunque capace di ispirare alcuni sviluppatori per realizzare un videogioco dedicato. Proprio come accaduto allo show ispirato a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin! Sì perché, i ragazzi ...

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...

CONTRA Rogue Corps : Disponibile la DEMO su Xbox One - Nintendo Switch e PS4 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la DEMO di CONTRA: Rogue Corps è Disponibile da oggi per le piattaforme Xbox One e Nintendo Switch e PS4 sarà. In questa DEMO, ambientata a Damned City, i giocatori prenderanno il controllo di Max ‘Kaiser’ Doyle, leader dei Rogue Corps. La DEMO di CONTRA: Rogue Corps sarà incentrata sulla campagna single-player e includerà una delle ...

Xbox Scarlett avrà dei core dedicati al Ray Tracing - parola di The Coalition : Gears 5 è uscito da pochi giorni e lo studio di sviluppo che lo ha creato, The Coalition, sta usando il suo tempo per parlare del gioco nelle diverse interviste. Tuttavia in un'ultima conversazione fatta da GameSpot a Colin Penty, lo sviluppatore avrebbe accennato ad un interessante dettaglio riguardante la console di prossima generazione, ovvero Xbox Scarlett.Secondo il Technical Art Director di The Coalition, nell'hardware presente su Xbox ...

C'è un titolo per PC che cambia le impostazioni grafiche anche su Xbox tramite Game Pass - articolo : In un mondo in cui si sviluppano titoli cross-platform, uno dei principali fattori di differenziazione tra le versioni console e quella PC è la capacità di modificare le impostazioni grafiche: una necessità, visto che un PC da gioco può essere costituito da una vasta gamma di componenti diverse. I menu grafici nei giochi console sono invece una rarità, per ovvi motivi, e ciò rende la scoperta che abbiamo fatto ancora più interessante. Regolare i ...