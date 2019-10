Parrucci PD | EUROPCAR | No al licenziamento collettivo di 60 persone

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Apprendiamo con preoccupazione cheItalia ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali la volontà di procedere con ildi circa 60 lavoratori, a fronte dei 600 attualmente impiegati in Italia” lo afferma in una nota Daniele, responsabile delle politiche del lavoro del PD Roma. “Tale provvedimento – prosegue– risulta tanto più incomprensibile considerando lo stato di salute dell’azienda e gli ottimi risultati raggiunti in Italia negli ultimi anni, risultati cui hanno contribuito proprio quei lavoratori che ora si vorrebbero liquidare. Gli stessi lavoratori che sarebbero gli unici a scontare una volontà dell’azienda di delocalizzare le proprie attività in altri paesi e l’assenza di un piano industriale, come denunciato più volte dalle Organizzazioni Sindacali. Nei prossimi giorni 60 famiglie attendono con ansia una risposta, ...