MotoGP in tv - su che canale vedere il GP d’Australia 2019 : orari - programmazione TV8 - dirette e repliche : Il Motomondiale fa tappa a Phillip Island nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 ottobre per il Gran Premio d’Australia 2019, diciassettesima tappa della stagione e secondo atto del tradizionale trittico asiatico di fine campionato. Come di consueto c’è grande attesa per la gara di Phillip Island, una delle più spettacolari per il pubblico ed una delle più amate in assoluto del calendario per i piloti. Nella classe regina i giochi ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Australia 2019 : Prosegue il trittico asiatico del Motomondiale che, per l’occasione, sconfina in Oceania per il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP. Nello splendido scenario di Phillip Island si disputerà una gara nella quale la Yamaha si gioca un jolly importante, ma occhio al solito Marc Marquez ed al meteo che parla di pioggia lungo tutto il corso del weekend. 1 Marc Marquez vincerà ancora? Ora come ora nessuno sembra poter opporsi allo ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Australia 2019 : “Phillip Island è un circuito che mi piace - punto ancora al terzo posto in classifica” : Danilo Petrucci si gioca molto nel corso del prossimo fine settimana del Motomondiale, in programma a Phillip Island dal 25 al 27 ottobre. Il ternano della Ducati è in crisi nera di risultati e di prestazioni nell’ultimo periodo con una sequenza molto preoccupante ancora in corso di sette gare consecutive concluse al di fuori della top6. Petrucci, confermato nel team ufficiale di Borgo Panigale anche per l’anno prossimo dopo una ...

MotoGP – Vinales motivato in Australia : “cercheremo di essere di nuovo forti” : Il circuito di Phillip Island rievoca ricordi piacevoli a Maverick Vinales: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Australia I piloti della MotoGp hanno salutato subito il Giappone per spostarsi in Australia, dove domenica si correrà un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Reduce dal quarto posto di Motegi, Vinales è pronto a far meglio a Phillip Island, circuito che apprezza particolarmente e dove lo scorso anno ...

MotoGP – Petrucci fiducioso in vista di Phillip Island : “credo che le cose andranno diversamente qui” : Danilo Petrucci non perde la fiducia: le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp d’Australia E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico asiatico. Dopo la gara di MotoGp in Giappone i piloti si sono spostati in Australia dove domenica gareggeranno sul circuito di Phillip Island. La Ducati, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo, e il nono posto di Danilo Petrucci, è ora pronto per ...

MotoGP – Burgess più sincero che mai con Valentino Rossi : “forse è rimasto troppo a lungo” : Jeremy Burgess senza peli sulla lingua: le parole dell’ex capo tecnico di Valentino Rossi sono durissime I piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare il secondo round del trittico asiatico. Dopo la gara di domenica in Giappone, vinta da Marquez, che ha regalato alla Honda il titolo Costruttori, i campioni delle due ruote si spostano in Australia, dove domenica si disputerà un nuovo Gran Premio. A Philipp Island in tanti ...

MotoGP - Rins bacchetta la Suzuki : “bisogna migliorare in qualifica. Il mio obiettivo? Arrivare terzo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha parlato del livello raggiunto dalla sua moto, sottolineando come non basti per lottare con i migliori Un inizio positivo con la vittoria di Austin, seguita successivamente da numerosi problemi che hanno spinto la Suzuki sempre più giù, fatta eccezione per il successo all’ultima curva arrivato a Silverstone. Alex Rins suona la carica in questo finale di stagione, chiedendo al proprio team di risalire la china, ...

MotoGP - l’ascesa di Fabio Quartararo. Talento che si era smarrito - ora l’unico anti-Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 è stato dominato in lungo e in largo da Marc Marquez, il quale ha festeggiato la certezza aritmetica dell’ottavo titolo iridato in carriera (il sesto nella classe regina) addirittura con quattro gare di anticipo, ma in questa stagione potrebbe essere salito alla ribalta un nuovo protagonista in grado di dare fastidio all’iberico a partire dall’anno prossimo: Fabio Quartararo. Il francese, alla prima ...

MotoGP - si vola subito a Phillip Island dopo Motegi : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Niente sosta per i piloti di MotoGp che, dopo il Gran Premio di Motegi, tornano subito in pista per l’appuntamento in Australia Non c’è riposo per i piloti di MotoGp in questo finale di stagione, dopo il Gran Premio del Giappone infatti il circus si sposta immediatamente in Australia, per vivere l’appuntamento di Phillip Island. Già assegnato il titolo mondiale piloti e quello Costruttori, l’unico iride in ballo è ...

MotoGP - Marc Marquez vince anche in Giappone : non c'è gara - Dovizioso terzo. Titolo costruttori alla Honda : Lo spagnolo Marc Marquez, già laureatosi vincitore del Mondiale MotoGp, trionfa anche in Giappone. Il pilota della Honda, partito in pole position, si impone sul tracciato di Motegi centrando la decima vittoria stagionale e la quarta consecutiva. Secondo posto per il francese Fabio Quartataro, su Ya

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - l’ennesimo flop. Un ex-campione del mondo che gareggia da comprimario : figura pessima sulla pista della Honda : Prosegue la Via Crucis sportiva di Jorge Lorenzo. Anche il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP ha visto il maiorchino relegato al ruolo di semplice comprimario. Una ennesima prova ampiamente insufficiente, per essere gentili, per il cinque volte campione del mondo che ormai, per un motivo o per un altro, sembra più uno spettatore più che un pilota della classe regina. Dopo le “Caporetto” di Aragon e Buriram (che chiudevano un ...

MotoGP - Marquez vince anche in Giappone. Terzo Dovizioso - Rossi cade a quattro giri dal termine : Pole e trionfo in gara. Fine settimana perfetto per Marc Marquez, che ha vinto il Gran Premio del Giappone, classe Motogp, 16° appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Motegi lo spagnolo della Honda, già laureatosi campione del mondo in Thailandia, ha preceduto tutti dopo essere scattato dalla pole ottenendo la decima vittoria stagionale. Sul podio anche il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto lo ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “La strategia con la benzina è stata pianificata al meglio - sapevo che col mio passo ce l’avrei fatta” : Il neo campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha trovato il decimo successo stagionale nel GP del Giappone trionfando davanti al francese Fabio Quartararo e al nostro Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo di benzina ed è entrato in riserva a un giro e mezzo dalla fine, ragion per cui se fosse stato in lotta corpo a corpo non avrebbe certamente potuto battagliare come avrebbe voluto. ...