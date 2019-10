Maltempo in Sicilia | è una notte da in cubo | prime alluvioni in atto | ed è solo l’inizio

Maltempo Sicilia - temporali e allagamenti a Mazara del Vallo : “Evitate di uscire in strada” : Un violento nubifragio si è abbattuto su Mazara del Vallo, in Sicilia, nel pomeriggio di oggi causando allagamenti. Prevista in serata un'ulteriore intensificazione della pioggia e per precauzione l’amministrazione comunale consiglia di evitare di uscire in strada in serata se non per emergenze.Continua a leggere

Maltempo : allerta rossa in Sicilia - domani scuole chiuse a Catania : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - domani, venerdì 25 ottobre, scuole chiuse a Catania dopo l'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale. Il sindaco Salvo Pogliese, con apposita ordinanza, ha disposto "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, della fier

Maltempo : allerta meteo in Sicilia - domani scuole chiuse a Caltagirone : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - scuole chiuse domani, venerdì 25 ottobre, anche a Caltagirone (Catania) dopo l'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale per la Sicilia. Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, sentiti l’Ufficio tecnico e la Protezione civile comunale, ha disposto l

Maltempo : allerta rossa in Sicilia - domani scuole chiuse a Noto : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - domani, venerdì 25 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Noto (Siracusa) resteranno chiuse per precauzione considerata l’allerta rossa diffusa dal Dipartimento regionale della Protezione civile che interesserà la Sicilia oriental

Allerta meteo Protezione Civile : domani il Maltempo si sposta al Sud - attenzione su Sicilia e Calabria : Nella giornata di domani la perturbazione in azione ora sui settori centro-settentrionali della penisola, muoverà verso il Sud, coinvolgendo in particolar modo Sicilia e Calabria. Qui sono attese...

Maltempo : domani allerta rossa su Sicilia : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - allerta rossa domani su gran parte della Sicilia. La depressione centrata tra Spagna e Algeria, che ha determinato un significativo peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni occidentali, tende lentamente a progredire verso sud-est, interessando anche la Campan

Maltempo e temporali in Sicilia - in arrivo un vortice afro mediterraneo : Un vortice ciclonico afro mediterraneo porterà da oggi, giovedì 25 ottobre, una nuova ondata di Maltempo in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo

Maltempo Sicilia - acquazzoni nel Ragusano : disagi e allagamenti nelle strade : Violenti acquazzoni si sono abbattuti nel primo pomeriggio nel Ragusano sia a Modica che a Ragusa che hanno messo in tilt il traffico veicolare. Impegnate le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dall’acqua. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie ...

Maltempo Sicilia - fulmine colpisce una Chiesa nel Catanese : “Potevano esserci gravi conseguenze per la pubblica incolumità” : Grande paura nella notte in Sicilia, interessata da violenti fenomeni di Maltempo con pioggia e fulmini che hanno causato danni e disagi. Paura a Misterbianco, nel Catanese, dove un fulmine ha colpito la Chiesa di Santa Lucia. Dalla struttura si sono staccati delle parti in pietra che hanno colpito un’auto in transito: il conducente, sotto shock, è stato assistito dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce una Chiesa nel Catanese : “La caduta di un fulmine sulla Chiesa di Santa Lucia è un episodio che ha colpito l’intera comunità di Misterbianco. Potevano esserci conseguenze assai più gravi per la pubblica incolumità, a causa dei danni alla facciata e per la caduta di calcinacci che si è verificata su via Matteotti. Su impulso del Governo Musumeci, già lunedì prossimo si terrà un sopralluogo della Soprintendenza ai Beni culturali di Catania“. Lo rende ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Maltempo Sicilia : fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese - danni : Ondata di Maltempo nella notte nel Catanese: un fulmine ha colpito il campanile della chiesa Santa Chiara di Misterbianco, rendendo la struttura inagibile. Si sono staccati delle parte in pietra che hanno colpito un’auto in transito, danneggiandola. L’uomo alla guida è stato assistito da personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Catania. L'articolo Maltempo Sicilia: fulmine colpisce campanile di chiesa nel Catanese, danni ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - Maltempo al Sud Italia : temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proviene dal Nord Africa la perturbazione che oggi continuerà a determinare condizioni di tempo instabile sulle nostre regioni meridionali, in particolare sui settori ionici di Sicilia e Calabria dove sono attesi temporali. Domani l’instabilità insisterà al Sud fino al pomeriggio quando si prevede che i fenomeni evolvano in attenuazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...