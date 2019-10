LIVE Sinner-Monfils 1-1 | ATP Vienna 2019 in DIRETTA | è cominciato il match!

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Doppio fallo di. 40-15 Risposta lunga di. 30-15 Risposta vincente di. 30-0 Dritto lungolinea vincente di. 15-0 Rovescio sul nastro di. 1-1 Dritto lungo di. 40-0 Rovescio lungo di. 30-0 Ace di. 15-0 Risposta di rovescio lunga di. 0-1 Dritto lungo di. 40-30 Rovescio lungo di. 40-15 Rovescio largo di. 30-15 Ace di. 15-15 Dritto in rete di. 0-15 Subito doppio fallo. 20.46 Al servizio, èil20.45 I tennisti provano i servizi, tra pochissimo si comincia! 20.42al primo turno ha sconfitto l’austriaco beniamino di casa Dennis Novak per 2-6 7-5 6-3,ha avuto la meglio per 6-3 6-4 sul veterano tedesco Philipp Kohlschreiber. 20.40 I due tennisti sono appena entrati in campo. Sta per ...

apicella57 : RT @federtennis: ???? Oggi in campo ???? ?? Basilea @fabiofogna vs Krajinovic - LIVE alle 21:00 circa su @SuperTennisTv ?? Vienna #Sinner vs M… - FabiomFaFognam : RT @federtennis: ???? Oggi in campo ???? ?? Basilea @fabiofogna vs Krajinovic - LIVE alle 21:00 circa su @SuperTennisTv ?? Vienna #Sinner vs M… - flamminiog : RT @federtennis: ???? Oggi in campo ???? ?? Basilea @fabiofogna vs Krajinovic - LIVE alle 21:00 circa su @SuperTennisTv ?? Vienna #Sinner vs M… -