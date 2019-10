Highlights Roma-M’Gladbach 1-1 | rigore inesistente nel finale Celtic-Lazio 2-1

Video/ Roma Monchengladbach - 1-1 - : gol Highlights - rabbia giallorossa - Europa League - : Video Roma Monchengladbach, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita di Europa League. Beffa per i giallorossi allo stadio Olimpico.

VIDEO Europa League 2019-2020 - Roma-Borussia Moenchengladbach 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Un rigore fasullo ferma i giallorossi : Pareggio alquanto immeritato per la Roma nel terzo turno del girone J di Europa League. I giallorossi vengono fermati sull’1-1 dal Borussia Moenchengladbach all’Olimpico, ma ciò che fa discutere non è il risultato, bensì il clamoroso rigore concesso ai tedeschi dall’arbitro Collum, unico a vedere un fallo di mano inesistente di Smalling su una palla che gli arriva sulla faccia. Un errore troppo evidente, questo, e decisivo ai ...

Pagelle e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Cagliari-SPAL 2-0 - decidono Nainggolan e Faragò. Samp-Roma 0-0 - Udinese-Torino 1-0 - sigillo di Okaka : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

Sampdoria-Roma - gli Highlights del match – VIDEO : Sampdoria-Roma, gli highlights del match – VIDEO highlights Sampdoria Roma| E’ terminato il match tra Sampdoria e Roma, match valevole per l’8a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Sampdoria-Roma L'articolo Sampdoria-Roma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Video/ Pistoia-Roma - 67-81 - : Highlights - vittoria in rimonta per la Virtus - basket - : Video Pistoia-Roma, risultato finale 67-81,: con una splendida rimonta i ragazzi della Virtus espugnano il PalaCarrara nell'anticipo della 4giornata.

Video/ Roma Cagliari - 1-1 - : Highlights e gol - pareggio tra le polemiche - Serie A - : Video Roma Cagliari, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della partita che si è giocata per la settima giornata del campionato di Serie A.

Roma-Cagliari - gli Highlights del match – VIDEO : highlights Roma Cagliari| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Roma e Cagliari in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Roma – Cagliari L'articolo Roma-Cagliari, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

VIDEO Wolfsberger-Roma 1-1 - Highlights - gol e sintesi : una perla di Liendl riacciuffa Spinazzola : Si chiude sul punteggio di 1-1 il secondo impegno della Roma nella Europa League 2019/2020. I giallo-rossi, infatti, pareggiano in casa del Wolfsberger (si giocava a Graz) e salgono a quota 4 punti, assieme agli austriaci, in vetta al proprio raggruppamento. Il match non ha visto una Roma particolarmente ispirata, con il vantaggio di Spinazzola dopo 27 minuti, quindi il pareggio dei padroni di casa al sesto minuto della ripresa con un bellissimo ...

LIVE Wolfsberger-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Liendl risponde al vantaggio iniziale di Spinazzola. Pagelle e Highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Finisce 1-1 tra Wolfsberger e Roma. 91′ Esce Ritzmaier ed entra Wernitznig per il Wolfsberger. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ Esce Liendl e dentro Schmerböck per il Wolfsberger. 87′ Chiede un rigore la Roma per un fallo di mano dentro l’area di rigore, ma per l’arbitro non c’è nulla. 85′ Ammonito per proteste per un fallo a ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Cagliari-Verona 1-1, Faraoni risponde a Castro. Lecce-Roma 0-1, ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Lecce-Roma 0-1, Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0, ...

Lecce-Roma - gli Highlights del match – VIDEO : Lecce-Roma, gli highlights del match – VIDEO highlights Lecce Roma| Ecco la 6a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Napoli e Brescia in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Lecce – Roma L'articolo Lecce-Roma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Pagelle e Highlights 5^giornata : Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri a punteggio pieno. Napoli-Cagliari 0-1 - rossoblù corsari. Roma ko - super Atalanta! : Pagelle 5 GIORNATA- Tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato. Si partirà dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Padroni di casa reduci dall’ottima prestazione contro la Juventus e chiamati ad invertire la rotta. Ospiti a caccia di riscatto dopo il deludente passo falso contro il Brescia nella 4^ giornata. In serata […] L'articolo Pagelle e Highlights 5^giornata: Inter-Lazio 1-0, nerazzurri a punteggio ...

Pagelle e Highlights 5^giornata : Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri a punteggio pieno. Napoli-Cagliari 0-1 - rossoblù corsari. Roma ko - super Atalanta! : Pagelle 5 GIORNATA- Tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato. Si partirà dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Padroni di casa reduci dall’ottima prestazione contro la Juventus e chiamati ad invertire la rotta. Ospiti a caccia di riscatto dopo il deludente passo falso contro il Brescia nella 4^ giornata. In serata […] L'articolo Pagelle e Highlights 5^giornata: Inter-Lazio 1-0, nerazzurri a punteggio ...