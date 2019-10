Giro d’Italia 2020 | chi parteciperà? Egan Bernal possibile stella | Vincenzo Nibali

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Oggi si è svolta la presentazione del percorso del, che andrà in scena da sabato 9 a domenica 31 maggio con 21 tappe in programma. La 103ma edizione della Corsa Rosa partirà dall’Ungheria, con una cronometro individuale a Budapest e si concluderà a Milano con un’altra prova contro il tempo. Un tracciato nel complesso impegnativo e si preannuncia una lotta spettacolare per la conquista della maglia rosa. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i possibili protagonisti del. Il prossimo anno dovremmo rivedere in azione i primi due classificati dell’ultima edizione, quindi l’ecuadoriano Richard Carapaz e il nostro, entrambi con una maglia differente. Infatti il vincitore della maglia rosa passerà al Team INEOS e proverà a bissare questo grande risultato. Lo squadrone britannico potrebbe presentarsi al via con una super coppia di capitani ...

giroditalia : This is #Giro d'Italia 2020! | Ecco il #Giro d'Italia 2020! | Esto es el #Giro d'Italia 2020 | Voici le #Giro d'It… - giroditalia : The big day has come. The route 2020 is going to be unveiled today! | Il grande giorno è arrivato. Oggi verrà svela… - giroditalia : Everything is ready for the Giro d'Italia 2020 Presentation! | Tutto pronto per la Presentazione del Giro d'Italia… -