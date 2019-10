Filma la moglie mentre muore | il caso di Sara Aiello a ‘Chi l’ha visto?’

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Hato gli ultimi 8 minuti di vita della, morta a 36 anni il 3 giugno 2015, e non ha mai chiamato i soccorsi. È una storia choc quella raccontata nella puntata di mercoledì 23 ottobre a ‘Chi l’ha visto?’.è agonizzante sul letto, senza la forza di chiedere aiuto. Il marito ne riprende la sofferenza in un video senza chiamare aiuto e avvisare i soccorsi, ma ne riprende l’agonia in un lungoto di otto minuti. Solo dopo le misura la pressione e ne “certifica” la morte. Alcuni frame del video, girato il 3 giugno 2015 prima della morte di, sono andati in onda a ”Chivisto”. Nelto, che ovviamente ha tagliato le parti in cui si vede, si può sentire l’audio. Il marito, chiede alla figlia di andare nella sua cameretta (”Non ti preoccupare, vai di là, mamma sta ...

PaoloGrazioso : RT @lenuccia82: Uno che filma la moglie agonizzante non merita di restare nel consesso di una società civile. #chilhavisto - PinascoDanilo : RT @lenuccia82: Uno che filma la moglie agonizzante non merita di restare nel consesso di una società civile. #chilhavisto - Sandro19714 : io fotografo bottiglie di vino e a volte gatto 1 e gatta 3. E mi vergogno. Qui c'è gente che filma moglie in agonia… -