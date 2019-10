Crolla parte di una parete di una casa a Modica Bassa FOTO

Torino - incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - Crolla ta parte del tetto [VIDEO] : Domato e spento l’ incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino , patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme . In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’ incendio poteva ...

Andria - Crolla parte di una palazzina in pieno centro : feriti una donna e un pompiere : Un brutto episodio si è verificato ieri sera, 17 ottobre, ad Andria, una delle tre città capoluogo della provincia pugliese BAT (Barletta-Andria-Trani): secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, in via Vittor Pisani intorno alle ore 20 è crollata una porzione di una palazzina che si trovava proprio in pieno centro. Il crollo ha provocato due feriti, ovvero una donna che si trovava all'interno dell'immobile e un Vigile del Fuoco, che ...