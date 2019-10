Torna Raffaella Carrà e attacca “La vita in diretta” | manca d’ironia

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Renato Zero, Loretta Goggi, Luciana Littizzetto, Vittorio Sgarbi: sono i protagonisti del nuovo ciclo di interviste speciali firmatenel programma "A Raccontare Comincia Tu", in prima serata su Rai3 da giovedì 24 ottobre. In conferenza stampa, alla Rai,- che si è presentata con un elegantissimo vestito Armani e una collana della designer Angela Caputi, che si ispira alle tele di Natalia Goncharova e in mostra a Palazzo Strozzi a Firenze - ha detto: "Nasce un rapporto con la persona che ho di fronte che è diverso da quello che nasce con un giornalista. Io vivo sul momento. Io lo chiamo incontro più che intervista. Non è un programma dove si fa la promozione a qualcosa, per due ore devi andare a cercare l'intimo tra i suoi segreti". Quattro puntate, quattro incontri speciali che conducono lanei luoghi più cari e familiari dei suoi compagni di ...

