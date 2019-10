Prescrizione | Bonafede | “Nessuna apocalisse da gennaio 2020 | primi effetti a partire dal

Altro che “bomba atomica” la riforma Bonafede sulla Prescrizione è inutile : Oggi è iniziata la settimana di agitazione indetta dall’Unione delle Camere Penali Italiane (Ucpi) per protestare contro l’entrata in vigore, prevista il 1 gennaio 2020, della riforma Bonafede che abroga di fatto la prescrizione dopo una sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzio

Incontro Pd-Bonafede - exit strategy Prescrizione : Una norma salva-processi. E' questa una possibile 'exit strategy', riferiscono fonti parlamentari, sulla quale starebbero lavorando Pd e M5s per trovare un accordo sulla riforma della prescrizione. E' lo scoglio piu' delicato in questa prima fase di navigazione del governo. Perche' finora il ministro Bonafede ha spiegato che la riforma della prescrizione non si tocca, anche perche' - questa la tesi - i suoi effetti si avvertiranno tra tre o ...

Bonafede : divergenze sulla Prescrizione : 22.45 "Sappiamo che ci sono divergenze sulla prescrizione, quello che ci siamo detti è di andare avanti per dimezzare i tempi del processo". Così il ministro della Giustizia Bonafede al termine del vertice di maggioranza alla Camera sulla riforma della giustizia. Il Guardasigilli ha ribadito che "si va sempre più sulla strada dello spacchettamento in due ddl", uno dedicato al processo penale e al Csm, l'altro alla giustizia civile. Il clima è ...

Alfonso Bonafede sulla riforma della Giustizia : "Prescrizione - nessuno faccia melina" : Ombre manettare si allungano sull'Italia. Scontato, con un governo M5s-Pd. A confermare il piano, intervistato dal Fatto Quotidiano, è il ministro grillino della Giustizia, Alfonso Bonafede, che tuona contro chi pensa di fare "melina sulla riforma della Giustizia per poi magari dire a dicembre che e

Alfonso Bonafede : "No a meline sulla Prescrizione" : Matteo Salvini ha fatto saltare il governo anche per fermare la riforma sulla giustizia. Lo dice il Guardasigilli Alfonso Bonafede in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, dove parla dei tempi del provvedimento e del confronto con gli alleati dem su temi come la prescrizione.“Partiamo da posizioni differenti”, ma quelle sulla prescrizione “sono norme già approvate, che entreranno in vigore a gennaio”.Con il Pd ...

Giustizia - Bonafede : “Non ci sarà modifica della legge sulla Prescrizione. Sul sorteggio per il Csm unica divergenza con il Pd” : “Non c’è tra gli obiettivi la modifica della legge sulla prescrizione, l’obiettivo è quello di approvare la riforma entro il 31 dicembre e di questo sono molto orgoglioso, quando si lavora nell’interesse dei cittadini si trova sempre una piattaforma comune, che chiaramente deve essere discussa con i parlamentari”. Il Guardasigilli M5s Alfonso Bonafede, al termine del vertice con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Nessuna modifica alla riforma della Prescrizione. Bonafede : "Sulla giustizia presto nuova legge delega" : Nessuna modifica alla legge sulla prescrizione e nessun accenno alle intercettazioni. Ma, in compenso, tra Pd e 5 stelle c’è l’intesa per stabilire la durata massima dei processi penali e civili - che secondo Bonafede dovrebbero concludersi, in media, in quattro anni - e per la riforma il Csm. Su quest’ultimo punto, però, non c’è ancora accordo su uno degli aspetti più spinosi, il metodo di ...