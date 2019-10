Perché le auto elettriche rischiano di essere un danno per lo stato

Rc auto : risarcimento colpo di frusta - Perché non viene concesso : Rc auto: risarcimento colpo di frusta, perché non viene concesso Niente più risarcimento Rc auto per il colpo di frusta subito a seguito di un incidente? La recente normativa sembra stabilire questo, a patto che il danno sia di lieve entità. Se il dolore al collo viene avvertito subito anche in maniera intensa, ma sparisce nel giro di poche ore, allora questo potrebbe essere considerato un danno lieve e quindi non risarcibile. La normativa a ...

Renata Polverini a Omnibus : "Atteggiamento inaccettabile - Perché mi sono autosospesa da Forza Italia" : Renata Polverini, ospite a Omnibus, motiva la sua autosospensione da Forza Italia. Spiega insomma l'addio a Silvio Berlusconi: "Ho preso questa decisione dopo che avevo presentato la mia proposta di legge sullo Ius Culturae che già avevo proposto nella scorsa legislatura". E ancora: "Il mio partito

Auto - armi - migranti : Perché?l’Europa è ostaggio della Turchia : L’Unione europea condanna l’invasione in Siria, ma non riesce a imporre un embargo unitario sulla vendita di armi. D’altronde i rapporti fra Ue ed Ankara sono profondi, e vanno dall’industria dell’Auto al timore di un ricatto sui migranti di Erdogan

Bollo auto - Perché il condono non si applica a tutti : Non è così scontato che chi abbia ricevuto una cartella di pagamento sul Bollo auto possa fruire della sanatoria prevista dalla pace fiscale. Nemmeno se il suo debito non supera i 1.000 euro. Infatti, tutto dipende dai singoli giudici

Autonomia : Zaia - ‘al Sud ci hanno votato Perché è opportunità anche per loro’ (2) : (AdnKronos) – ‘La verità ‘ sottolinea Zaia – è che i Grillini non hanno voluto e non vogliono l’Autonomia e questo è il vero e unico motivo per il quale non abbiamo potuto realizzarla. Lo ha svelato anche il ministro Provenzano che nelle settimane scorse ha ha ringraziato ufficialmente l’ex ministro del Sud, Lezzi, per ‘averla bloccata’. Ma soprattutto c’è un dato inconfutabile: il ...

Autonomia : Zaia - ‘al Sud ci hanno votato Perché è opportunità anche per loro’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Sono anni che la Lega parla di Autonomia, tanto da essere ormai definita come il ‘partito dell’Autonomia’. Ritengo che se il problema di Salvini fosse stato davvero il rischio di perdere voti al Sud, allora non si spiegherebbe la valanga di consenso ottenuto dalla Lega nelle elezioni europee non soltanto al Nord ma anche nelle regioni del Meridione”. Così il Presidente ...

Clima - dall’auto elettrica al veganesimo : quello che sembra figo Perché “green” ma produce più danni che benefici : Greta Thunberg e il suo movimento ambientalista si schierano contro i potenti del mondo per chiedere un pianeta più pulito di quello gli adulti hanno ereditato a loro tempo. La stessa Greta rifiuta di prendere l’aereo, si sposta in bici, quando viaggia in auto lo fa a bordo di un modello elettrico, non consuma carne, coltiva le proprie colture per non contribuire alle emissioni di CO2. Greta e i suoi seguaci stanno proponendo questo stile di ...

Regionali Umbria - Di Maio : “Patto civico con Pd possibile Perché situazione emergenziale. Nessun automatismo in altre regioni” : In Umbria si è arrivati al ‘Patto civico’ tra Pd e M5S perché “c’era una situazione emergenziale, un’emergenza politica: una giunta uscente coinvolta in un’inchiesta e il Partito democratico che era stato commissariato”. Così il capo politico M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, incontrando la stampa a New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “Noi abbiamo voluto proporre un patto ...

Catania - la disperazione del padre del bimbo morto Perché dimenticato in auto : "Ho un grande vuoto in testa" : Il 43enne Luca Cavallaro dice di ricordare solo di essere uscito di casa e aver sistemato il figlio Leonardo nel seggiolino prima di andare al lavoro: il piccolo, di due anni, è stato lasciato in macchina per 5 ore

Bambino dimenticato in auto : la legge sul sistema antiabbandono non c'è Perché va riscritta : La norma dell'ottobre del 2018 non è stata integrata con un adeguato decreto attuativo. I dubbi della Commissione europea sull'opportunità di rendere obbligatorio un allarme quando il fenomeno dei piccoli lasciati nelle macchine è raro: 9 casi in 20 anni in Italia

Castellucci spiega Perché lascia Atlantia e Autostrade : “Quella del ponte Morandi è una tragedia di cui noi tutti non ci facciamo umanamente una ragione e di cui i tecnici non si capacitano ancora”. In un'intervista al Corriere della Sera, Giovanni Castellucci, spiega perché lascia Atlantia, la holding di riferimento della Società Autostrade e indagata nella tragedia del crollo del Ponte Morandi. “Nei prossimi mesi, con il secondo incidente probatorio, si proverà a capire le cause. E quanto ...