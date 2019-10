Matteo Salvini pronto a conquistare anche l’Umbria

Mara Carfagna : "Che tristezza vedere Silvio Berlusconi consegnare le chiavi del centrodestra a Matteo Salvini" : Mara Carfagna è sempre stata anti-salviniana e lo dimostra ancora una volta durante l'intervista di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre. "Quella di sabato è stata una bella manifestazione, è emersa una grande voglia di partecipare. Ma io non ho partecipato", sottolinea la vicepresidente dell

Matteo Salvini : "L'audio di Savoini? Voglio le prove. Io sindaco a Roma? No. Mi piacerebbe farlo a Milano" : “Non sarebbe la prima e unica volta che un audio viene montato e smontato, c’è un’inchiesta, facciamo lavorare i giudici, ma io Voglio delle prove”. Usa queste parole Matteo Salvini per rispondere ad Agorà, su Rai 3, in merito alla registrazione del Metropol di Mosca, nella quale l’ex portavoce, Gianluca Savoini era al tavolo con i russi per una presunta trattativa per finanziare la ...

Matteo Salvini - l'annuncio in diretta ad Agorà : "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" : Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abb

La scommessa persa di Matteo Salvini : Da leader protagonista della politica italiana a grande sconfitto della crisi di governo estiva: cosa non va in questa descrizione di Matteo Salvini? Rispondono i corrispondenti stranieri, intervistati al festival di Internazionale. Leggi

Napoli - immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini : "Giuseppe Conte - vergogna" : "Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un pove

Matteo Salvini commenta un tweet di Chef Rubio sui palestinesi : “Bisogna riaprire i manicomi”. Lui risponde : “Ti farò vergognare di esistere” : “Salvini? Un uomo senza palle”. È l’ultimo provocatorio tweet di Chef Rubio giunto al suo quotidiano appuntamento frontale nell’arena social. Lo scambio via Twitter tra lo Chef romano e l’ex titolare del Viminale ha una scintilla precisa: i 280 caratteri che Rubio ha dedicato agli immancabili nemici d’Israele. Una foto di un ragazzo palestinese a terra con il cranio insanguinato mezzo coperto dalla gambe di due militari israeliani: “Tu ...

Migranti - via Matteo Salvini torna la Diciotti : sbarcata a Pozzallo con 68 persone - la Ocean Viking in attesa : Dopo un anno, dopo che Matteo Salvini non è più ministro dell'Interno, la nave Diciotti della Guardia costriera ha ricominciato a svolgere la sua attività "Sar", Search and Rescue, nel Mediterraneo. Così questa mattina 22 ottobre, dopo l'assegnazione del "Porto sicuro" da parte del Viminale, è sbarc

Matteo Renzi : "Salvini è un codardo" : Matteo vs Matteo capitolo 1285 o giù di lì. Renzi e Salvini non perdono occasione per litigare, sostanzialmente sul nulla, come fanno nella maggior parte dei casi. Ieri il leader della Lega, durante un comizio a Todi in vista delle elezioni Regionali in Umbria di domenica prossima, ha detto:"Stasera tutti i tg daranno come prima notizia Renzi e la Leopoldina, uno che rappresenta il 3% degli italiani. Un pallone gonfiato, un ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg su CasaPound e il via libera alla manifestazione di Roma : Nonostante le molte critiche rivolte a Matteo Salvini per la presenza in piazza a Roma di CasaPound, è il leader leghista ad avere la meglio. Il 17 dicembre 2017 un sondaggio di Swg, commissionato dalla stesa Lega, ha smentito quanto dichiarato dagli avversari politici: il 67% degli elettori del Car

Matteo Salvini : "Mi chiedo quanto durerà silenzio di Sergio Mattarella" : Matteo Salvini passa all'attacco di Sergio Mattarella che da troppo tempo tace sulla situazione politica italiana: "Fra servizi segreti, occupazione di potere, crisi di governo e nuovi partiti che nascono e muoiono, gli italiani stanno assistendo a scene di una volgarità senza precedenti. Mi domando

Flavio Briatore : "Matteo Renzi e Matteo Salvini li metterei in squadra. Luigi Di Maio invece..." : Flavio Briatore vorrebbe vedere insieme al governo i due Matteo, Salvini e Renzi. Il primo, leader della Lega, "parla alla pancia della gente ma poi ha fatto una gran cazz***. Dio sa come ha fatto a farla, perché era incredibile sotto agosto chiamare gli elettori alle urne. Non si capisce cosa sia s

Matteo Salvini : “Il governo è squallido - fossimo in un Paese normale ci sarebbero manifestazioni” : L'ex ministro dell'Interno annuncia che la Lega si sta "preparando a limitare i danni, proponendo una nostra contro-manovra economica che non preveda tutte le tasse che stanno prevedendo". Sullo scontro interno alla maggioranza riguardo alla manovra, "ci vanno di mezzo gli italiani", denuncia Matteo Salvini.Continua a leggere

L'aria che tira - Matteo Salvini : "Giuseppe Conte democristiano? No - non si merita questo aggettivo" : Matteo Salvini, intervistato da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla dei suoi punti di riferimento politici. E fa nomi che nessuno si aspetterebbe. Tanto da sorprendere la conduttrice: "Mi piaceva Luigi Einaudi ma anche Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante", confessa, "mi piaceva il rispet

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - arriva il logo di "Squadra Italia" : ecco com'è : Il centrodestra unito è stato battezzato in piazza e, altrettanto alla luce del sole, è stato presentato il simbolo dell'unione Salvini-Meloni-Berlusconi. La creazione è tutta merito di Michaela Biancofiore, la deputata azzurra, nonché fedelissima del Cav. Si tratta di uno scudetto con la scritta "S