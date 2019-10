La minaccia in arabo di un uomo barricato in un museo francese | “Diventerà un inferno”

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Almeno una persona, un, è asserragliata dalle 8 di questa mattina all’interno delarcheologico di Saint-Raphael, in Francia. Scritte minacciose sono apparse sulla facciata del centro culturale. Una o due le persone entrate con effrazione la notte scorsa nell’edificio secondo fonti della polizia.L’allarme è stato dato da una dipendente che ha scoperto una scritta insulla facciata al suo arrivo: “Ildiventerà un inferno”, ha riferito la donna secondo quanto riferito da Bfmtv. Chi è asserragliato all’interno si rifiuta di comunicare con la polizia che sta aspettando l’arrivo delle forze speciali.

