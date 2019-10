Guardiola manda uno scout a Salisburgo per Fabian Ruiz | asta con Real e Barcellona

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Nell’inspiegabile indifferenza generale dei media italiani, in Europa si è scatenata un’per, dalla Spagna alla Premier League. Secondo il Guardian, il Manchester City avrà unoallo stadio distasera per vedere in azione dal vivo il centrocampista di Ancelotti in Champions League. “Il City in ogni caso – scrive il quotidiano inglese – deve vedersela con la concorrenza diMadrid, entrambe interessate ad giocatore che può agire come centrale o a sinistra a centrocampo e che è stato paragonato a David Silva”. Il Napoli – si legge ancora sul Guardian – ha pagato la clausola di 30 milioni di euro al Betis e ora si aspetta un guadagno ragguardevole se dovesse partire la prossima estate. Lo stesso De Laurentiis ha detto che “se qualche club europeo lo vuole deve offrire 180 milioni per ...

napolista : Guardiola manda uno scout a Salisburgo per Fabian Ruiz. Tra Liga e Premier, ormai è asta aperta. - gjoegl : Guardiola fa i complimenti a sarri e' gli rifila 6 gol al chelsea e' sarri lo manda affanculo bel amico ieri fa i c… - chemako71 : #Guardiola non le manda a dire sulla #Catalogna -