Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il gioco di Sarri deve ancora maturare e completarsi, servono fede e pazienza. E serve. lo ha dimostrato ieri la Juve contro la Lokomotiv, secondo ladello Sport. La scelta di schierare Paulo dal primo minuto è stata azzeccata dal tecnico bianconero e al termine della garaè stato onorato come si addice al Santo del giorno. Proprio lui che quest’estate è stato al centro del mercato, ma che ha tenuto stretto con i denti il suo posto alla Juve: «Io voglio vincere con la Juventus, voglio restare qui». Il re è tornato, come nel, uno dei suoi libri preferiti. Ora è più maturo, più consapevole, più in grado di gestire la concorrenza. L'articolo: Ilè ildiilNapolista.

napolista : Gazzetta: Il signore degli anelli è il libro preferito di #Dybala Ora Paulo è più maturo, più consapevole, più in… - ElMardiRanda : A quanto pare sta cosa del calcio appannaggio degli uomini e basta non passerà mai dato che un signore mi ha appena… - ProMeTH3us99 : @Gazzetta_it un gruppo di ultrà neo nazisti fa un agguato per strada con coltelli, mazze e catene..., e tu che fai.… -