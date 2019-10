Cesare Cremonini | a vent’anni dall’esordio il primo best of

Cesare Cremonini - il 29 novembre nuovo album The best of : Uscira' il 29 novembre "Cremonini 2C2C The best Of", la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini

Michele Bravi "Con la nebbia imparo a sognare"/ Cesare Cremonini "Mi hai emozionato" : Michele Bravi torna a cantare dopo l'accusa di omicidio stradale. E Cesare Cremonini si complimenta: "Mi hai emozionato, ti abbraccio", scrive su Instagram.

Tale e Quale Show - Francesco Monte imita Cesare Cremonini. Il cantante non gradisce e commenta l’esibizione. Ma c’è chi ribatte : “La voce è somigliante” : La settimana scorsa aveva vinto al puntata nei panni di Ed Sheeran e aveva sorpreso tutti. Ieri sera, invece, Francesco Monte non ha convinto con la sua esibizione di Cesare Cremonini, tanto che perfino il cantautore bolognese ha commentato con un tweet: ” Fidati di me, non sono Miguel Bosé! Ti voglio bene lo stesso però“. E anche molti utenti Twitter non hanno apprezzato anche se, tra le tante critiche, c’è chi ha difeso Monte ...

Cesare Cremonini boccia Francesco Monte a ‘Tale e Quale Show’ : “Non sono Miguel Bosé” : Mentre il concorrente si esibiva su Rai Uno con l'imitazione del cantautore, su Twitter il diretto interessato ha espresso...

Cesare Cremonini sempre più in love : in vespa con Martina : Cesare Cremoni in loveCesare Cremoni in loveQui la cosa sia sta facendo (davvero) seria. Cesare Cremonini, 39 anni, scapolone d’oro della musica italiana, ha condiviso un’altra foto da innamorato. Dopo lo stadio, stavolta lui e Martina Margaret Maggiore vanno in vespa, un «oggetto» che per il cantautore bolognese è sacro. In realtà si tratta di un sidercar, potrebbero far notare le fan più fedeli, ma la sostanza non cambia: ...

Chi è Martina Margaret Maggiore - la nuova fidanzata di Cesare Cremonini : Martina Margaret Maggiore è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Dopo anni da single e un passato da latin love, il cantante ha deciso di voltare pagina grazie a una giovane studentessa. Lei si chiama Martina, vive a Bologna, ma è originaria di Rimini, e ha rubato il cuore dell’artista con cui sembra che la storia sia diventata sin da subito molto importante. La coppia sta insieme da un anno, ma solo di recente è uscita allo scoperto. ...