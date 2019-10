Calcinacci cadono da cavalcavia sulla Ragusa Modica

Calcinacci cadono dal viadotto A24 - danneggiata auto - sulla SS17 in periferia dell'Aquila : L'Aquila - Calcinacci di cemento di piccole dimensioni si sono staccati, nel pomeriggio, da un viadotto dell'A24 che passa sulla Ss 17 in uno dei tratti più trafficati dell'Aquila, nei pressi del complesso sportivo Centi Colella, provocando danni lievi a una macchina in transito E' stato il conducente, illeso, a chiamare i Vigili del fuoco, intervenuti per transennare il tratto e rimuovere i frammenti di cemento ...