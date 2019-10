ROBERTO FICO | COLF IN NERO Video Le Iene | Monteleone nel mirino | ' Disumano'

Colf in nero - ROBERTO FICO non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5s : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup

ROBERTO FICO - slavina giudiziaria. Querela le Iene ma perde : la colf della compagna era in nero : I giudici danno torto a Roberto Fico e ragione a Le Iene: la colf nella casa della compagna del presidente della Camera ed esponente di spicco del M5s era effettivamente "in nero". Fico aveva Querelato per diffamazione la trasmissione di Italia 1 che nell'aprile 2018 aveva documentato con un servizi

Italia a 5 stelle - ROBERTO FICO illustra le tappe del Movimento : dieci anni di battaglie - dalle piazze ai palazzi : “Dopo dieci anni di Movimento e quasi 5 di meetup, quindi dopo 15 anni in totale, non dobbiamo guardare mai indietro, guardare con tanto affetto a quanto fatto: abbiamo trascorso una storia stupenda e meravigliosa ma oggi siamo altro e dobbiamo guardare verso il futuro. Vedere oggi chi siamo e che strada percorrere”. Così Roberto Fico ha segnato il suo ingresso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la sua città che è stata scelta per ...

ROBERTO FICO : il Governo non traballa : "L'Esecutivo traballa? No, non mi pare affatto. Credo anzi stia lavorando per attuare i punti dell'accordo di Governo". A dirlo è Roberto Fico

ROBERTO FICO : “Dopo 10 anni il M5s deve cambiare - serve una maggiore collegialità” : In un'intervista sul 'Corriere della sera' il presidente della Camera Roberto Fico traccia un bilancio sui dieci anni di vita del M5s: "Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante". Parla poi dell'accordo con il Pd per le regionali in Umbria, ma chiarisce che "ogni territorio è diverso, ha una classe dirigente differente e problemi differenti" , escludendo un'alleanza analoga in Campania.Continua a leggere

ROBERTO FICO cancella Di Maio : "Un'ipotesi che non esiste". Colpo mortale al capetto grillino? : "Una ipotesi che non esiste assolutamente". Roberto Fico, presidente della Camera e leader della sinistra M5s, mette i bastoni tra le ruote all'alleanza tra grillini e Pd con vista sulle Regionali in Campania. In un'intervista al Corriere della Sera, Fico si conferma sempre più come l'anti-Luigi Di

ROBERTO FICO - il tweet sui poliziotti uccisi e la rabbia di Storace : "Vergognoso obbrobrio - vali zero" : La polemica travolge la terza carica dello Stato, Roberto Fico. Tutto nasce per il tweet riservato dal grillino ai due poliziotti uccisi in Questura a Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Il 4 ottobre, Fico, infatti ha cinguettato: "Una terribile notizia da Trieste. Sono vicino alle famiglie

Giulio Regeni - ROBERTO FICO attacca l’Egitto : “È un Paese che possiamo dichiarare non sicuro. Ma anche noi siamo responsabili” : “L’Egitto è un Paese che possiamo ufficialmente dichiarare non sicuro perché i diritti che la nostra Costituzione ci dà non sono garantiti”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di Egitto e di Giulio Regeni e lo fa con toni duri durante la sua Lectio magistralis nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò il ...

ROBERTO FICO querela Libero - il giudice ci dà ragione : "Come funziona la libertà d'espressione" : Persino nei tribunali italiani, ogni tanto, accadono piccoli miracoli. Ti può capitare di spuntarla contro un politico che vuole limitare la tua libertà di scrivere, e con essa il diritto dei lettori ad avere un' informazione non allineata. A noi di Libero è appena successo. Raccontarlo è un dovere,

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto ROBERTO FICO sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Luigi Di Maio - tregua con ROBERTO FICO ma nasce l'altra "fronda" nel giorno del voto a Senato : Il Movimento 5 stelle è smosso dalle correnti interne dopo la trattativa che ha portato alla nascita del governo con il Pd. L'ex ministro Barbara Lezzi per esempio ha scritto in un post: "Sono giorni che mi assillate con questa storia del governo sbilanciato, con il fatto che al Pd si siano concessi

Giuseppe Conte riprende il deputato di Forza Italia - ROBERTO FICO bacchetta il premier : Giuseppe Conte a testa bassa. Durante il discorso alla Camera dei deputati, in occasione della fiducia al nuovo esecutivo firmato Pd-M5s -, il premier bis riprende il deputato di Forza Italia, Felice Maurizio D'Ettore, reo di averlo interrotto mentre stavo parlando. A intervenire il presidente Rober

ROBERTO FICO - l'indiscrezione di Pizzarotti sull'inciucio Pd-M5s : "Ha vinto lui - ci lavorava da tempo" : "Nel Movimento 5 Stelle ha vinto Roberto Fico", rivela l'ex grillino e sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in collegamento a Coffee Break su La7. "Da tempo in silenzio il presidente della Camera lavorava per l'accordo con il Partito democratico. Ricordo il dialogo avviato con Bersani, Renzi, Delri