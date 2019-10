Gazzetta | Mertens e Callejon | imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sebbene il futuro in azzurro disia in forte dubbio, scrive oggi ladello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione,sempre presente, mentrene ha saltata una nonostante il turnover voluto dall’allenatore per gestire meglio le energie tra gli impegni di campionato e Champions Insostituibili per l’allenatore ma non per il presidente Deperò che, nei giorni scorsi, ha precisato che non intende cedere alle richieste di aumenti provenienti dai due calciatori. Una proposta di rinnovo è stata avanzata dal Calcio Napoli e adesso starà a loro accettarla o meno. L'articolo, ...

napolista : Gazzetta: #Mertens e #Callejon, imprescindibili per #Ancelotti ma non per #DeLaurentiis Il presidente ha precisato… - SiamoPartenopei : Rinnovi Mertens e Callejon, Gazzetta: De Laurentiis non si smuove. Possono finire da Benitez e firmare già a gennaio - genovesergio76 : Mertens accanto a Milik, così il Napoli attaccherà a Salisburgo -