Evasione | il modello portoghese che l’Italia sta imitando Dallo scontrino elettronico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Come ridurre l’Iva, convincere tutti a chiedere loe al tempo stesso semplificare la vita di cittadini e imprese nel rapporto con il fisco. A fare scuola è il Portogallo, che negli ultimi sei anni ha visto lievitare il gettito grazie a fatturazione eaffiancati da un sistema informatico che consente di sapere in tempo reale quanti soldi rimborserà lo Stato grazie alle detrazioni e fare la dichiarazione dei redditi con pochi clic. L’e-fattura c’è anche in Italia, e dal prossimo gennaio diventerà realtà anche il collegamento di tutti i registratori di cassa con l’Agenzia delle Entrate. Anche se la lezionenon è stata seguita fino in fondo: la annunciata semplificazione si è concretizzata solo in parte. E l’esonero dalla fattura elettronica delle partite Iva che hanno aderito al regime forfettario con flat ...

