Daspo per il paracadutista di Sassuolo-Inter

Questura di Napoli – Comunicati Daspo a 10 persone. Sanzioni per chi scavalca i settori oppure occupa gli scalini del San Paolo : La Questura di Napoli ha reso noti i provvedimenti intrapresi nei confronti di 12 persone. I reati vanno dallo spaccio allo “scavalcamento” dei settori dello Stadio San Paolo. La Questura napoletana lascia intendere senza mezzi termini che il clima al San Paolo sta cambiando drasticamente. Non saranno tollerati comportamenti incivili e violazioni del codice. Nel mirino anche chi occupa le gradinate dell’impianto di ...

Insultò Juan Jesus sui social - arriva il Daspo per aver scritto “Scimmione negro” : daspo – Il “tifoso” che Insultò il difensore della Roma Juan Jesus sui social, scrisse “Scimmione negro”, è stato punito con il daspo. daspo per l’insulto social di sfondo razziale. Per 3 anni lontano dagli impianti di calcio. La Gazzetta dello Sport riporta sui fatti: “Denunciato dai poliziotti della Digos di Roma per minacce aggravate da odio razziale e stalking. E daspato per ...

Carcere evasori - Ruocco (M5s) : “C’è già. No al Daspo per commercialisti? Bene” : Il ministro dell’Economia e Finanze Roberto Gualtireri ieri, illustrando le linee guida del Mef alla Camera dei Deputati, ha escluso ‘ulteriori misure allo studio’ per le cosiddette manette agli evasori. La presidente della commissione Finanze, la pentastellata Carla Ruocco, a ilfattoquotidiano.it così commenta le parole di Gualtieri: “Il Carcere per gli evasoti già c’è. Se arriverà una proposta da parte del governo ...

Repubblica : Daspo per 15 tifosi del Napoli : La Digos di Torino ha inflitto 15 daspo nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, scrive Repubblica Torino, per quanto accaduto durante Torino-Napoli. A partita in corso infatti, una cinquantina di sostenitori napoletani ha raggiunto la curva Primavera, dove c’erano già 500 supporter partenopei che, non avendo trovato più biglietti per il settore ospiti, hanno comprato quelli in curva. Un gruppetto di 15 persone si è tolto la cintura e ...

Milano : denunciati 9 ultras milanisti curva sud - verso il Daspo per loro : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Per il derby Milan-Inter dello scorso 21 settembre, nove ultras milanisti della curva sud sono stati identificati e denunciati alla Procura. Per otto di loro, recidivi, il questore sta avviando la procedura per il daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. I nove tifosi hanno più volte acceso “artifizi pirotecnici” ed esploso numerosi petardi di notevole potenza, sia ...

Reggina - Daspo e denuncia per tre tifosi : i provvedimenti riguardano la partita con la Ternana : Tre tifosi della Reggina sono stati denunciati dalla Polizia di Terni con l’accusa di aver acceso, in occasione del primo tempo dell’incontro contro la Ternana del 25 settembre scorso, tre forti petardi dal settore ospiti dello stadio Libero Liberati. In base a quanto riferisce la questura i tre giovani, provenienti da Reggio Calabria, sono stati individuati dalla Digos tramite il sistema di telecamere presenti allo stadio. ...

Daspo per 10 anni e divieto di seguire in alcun modo le partite per i capi ultras della Juve : 38 Daspo, sono stati emessi nell’ambito dell’inchiesta “Last Banner” contro gli ultras della Juventus. 4 Daspo decennali e divieto di seguire le partite della Juventus anche in tv, alla radio e con lo smartphone per il capo del gruppo Tradizione, Umberto Toia, e la cupola del gruppo rivale, «I Drughi» (il capo dei capi Dino Mocciola, il suo ex luogotenente Salvatore Cava e quello che negli ultimi tempi ne aveva preso il ...

Daspo lungo dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi