Baldur' s Gate I e II per Nintendo Switch si mostrano in azione in un nuovo video gameplay

Baldur's Gate - Baldur's Gate II - Planescape : Torment e Icewind Dale sbarcano per la prima volta su console : Baldur's Gate, Baldur's Gate II, Planescape: Torment e Icewind Dale. Dei classici imperdibili che dopo un piccolo rinvio sono finalmente pronti a invadere il mondo console. Qualche dettaglio dal comunicato ufficiale.Skybound Games e Beamdog annunciano oggi che le enhanced edition dei classici videogiochi di ruolo fantasy Dungeons & Dragons - incluse l'espansioni Baldur's Gate, Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Baldur's Gate II, ...

L'uscita su console di Baldur's Gate 1 e 2 - Planescape : Torment e Icewind Dale è stata rinviata : C'è stato un leggero rinvio nelL'uscita per console - PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch - dei vecchi giochi di ruolo Baldur's Gate (la serie), Planescape: Torment e Icewind Dale.Inizialmente i titoli erano previsti per questa settimana, ma non saranno disponibili fino a ottobre.In particolare, il pacchetto Enhanced Edition Baldur's Gate e il pacchetto doppio Enhanced Edition Planescape: Torment e Icewind Dale saranno pubblicati ...

Baldur's Gate 1 e 2 e Icewind Dale Enhanced Edition si mostrano in un nuovo video gameplay : Non molto tempo fa Skybound Games e Beamdog hanno annunciato l'arrivo di molti classici RPG fantasy come Baldur's Gate, l'espansione Baldur's Gate: Siege of Dragonspear, Baldur's Gate II, Planescape: Torment, Icewind Dale e Neverwinter Nights su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.L'annuncio ufficiale confermava l'arrivo dei famosi titoli nel corso dell'autunno e, ora, per lenire l'attesa ecco che IGN ha deciso di mostrarci Baldur's Gate 1 e 2 e ...