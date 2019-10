Roma | infermeria da record | Cristante rischia 3 mesi di stop | Kalinic 2

Sampdoria - l’infermeria si svuota : anche Maroni può recuperare per la Roma : La Sampdoria aspetta Claudio Ranieri e sorride per una rosa che si prepara per essere al gran completo. Lunedì il nuovo allenatore sarà a Genova per il primo contatto dal vivo con l’ambiente blucerchiato, martedì sarà invece il giorno dell'esordio in allenamento a Bogliasco. L’ultima tappa della prima settimana di Ranieri sulla panchina della Samp sarà la sfida di domenica prossima contro la Roma nel giorno del suo compleanno. Al destino sembra ...

Serie A - le ultime dai campi : inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma : SAMPDORIA – Proseguono gli allenamenti al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, dove la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta con sviluppi atletici sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche e partite a tema in spazi ridotti. Secondo giorno parzialmente con il gruppo per Gonzalo Maroni che, come Andrea Bertolacci, ha alternato il lavoro con i compagni a quello personalizzato per lo sviluppo della condizione. Specifici ...