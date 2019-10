Reddito di cittadinanza | ultime ore per aggiornare la domanda Chi deve farlo e perché

Reddito di cittadinanza - nullatenenti e senza lavoro (ma solo sulla carta) : controlli e arresti : Operazione della Guardia di finanza di Salerno: sospensione del Reddito di cittadinanza finora percepito per cinque persone...

Reddito di cittadinanza : tutti (o quasi) lo detestano - ma nessuno lo tocca : Renzi si schiera ("è una misura sbagliata") ma non affonda il colpo. Abolire il sussidio è un'utopia per almeno due motivi

Salerno - fermati 12 contrabbandieri : in cinque si erano dichiarati nullatenenti e percepivano il Reddito di cittadinanza : Ufficialmente nullatenenti e percettori del reddito di cittadinanza. In realtà, contrabbandieri. Così, cinque uomini – tutti tra i 50 e i 60 anni – sono stati arrestati dalla Guardia di finanza al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Salerno. L’intera banda, in totale composta da 12 persone, secondo gli inquirenti operava in diversi comuni dell’agro nocerino-sarnese. L’accusa per i dodici – ...

Al via la fase 2 del Reddito di cittadinanza - offerte di lavoro dai Comuni : Inizia la seconda fase del progetto Reddito di cittadinanza. La palla tra non molto passerà ai Comuni che dovranno redarre progetti per mettere a lavoro i percettori del Reddito. Oggi, in Conferenza Unificata del Parlamento, è stato dato il via libera al Decreto che definisce le forme e le modalità di attuazione dei PUC (progetti utili alla collettività), che i Comuni dovranno attivare affinché i beneficiari del Reddito di cittadinanza, a ...

Reddito di cittadinanza - doppio sequestro per i furbetti : Lavoravano ma percepivano il Reddito di cittadinanza: la Guardia di finanza sequestra le loro attività commerciali...

Vittorio Feltri sul Reddito di cittadinanza : "Se regaliamo soldi - diamoli pure ai brigatisti" : Domenica scorsa a Non è l' Arena, programma televisivo condotto magistralmente da Giletti sulla "7", era ospite l' ex terrorista Raimondo Etro, che fu protagonista con vari compagni di attentati mortali, e il dibattito in studio è stato feroce, perché quasi tutti i presenti erano contrari al fatto c

Reddito di cittadinanza : cambio codice negozio per aggirare norme. Il caso : Reddito di cittadinanza: cambio codice negozio per aggirare norme. Il caso Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito entrata in vigore per volontà per Governo Conte I sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. A distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, oltre ad essere molto criticata da alcune componenti ed esponenti politici, è ancora al centro di numerose polemiche. Striscia la notizie, il caso in provincia di ...

Reddito di cittadinanza - intesa raggiunta : assunti i 471 navigator campani : Dopo mesi di polemiche e proteste, la Regione campania e l'Anpal hanno trovato un accordo sui 471 navigator che hanno vinto...

"Via il Reddito di cittadinanza - con quei soldi un bonus di 1000 euro in busta paga" : La mozione di Forza Italia: moltiplicare per tre le risorse destinate alla riduzione del cuneo fiscale. "Se venisse...

Reddito di cittadinanza - raggiunta l’intesa con la Campania sull’assunzione dei 471 navigator : Dopo tre mesi di attesa, anche i 471 navigator che hanno vinto il concorso in Campania potranno cominciare a lavorare e assistere nella ricerca di un impiego i beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il governatore Vincenzo De Luca, dopo aver negato per 90 giorni un contratto a tempo determinato a queste persone, ha rotto le sue resistenze. Sono servite le proteste dei navigator e lo sciopero della fame di quattro di loro prima di arrivare a ...

Manovra - ecco la mozione : “abolire il Reddito di cittadinanza per dare 1.000€ in più nella busta paga di ogni lavoratore” : Taglio “reale” al cuneo fiscale per dare mille euro in più ai lavoratori e tetto alla pressione fiscale in Costituzione. Sono due delle iniziative lanciate da Forza Italia e presentate stamani in una conferenza stampa alla Camera. “La posizione di Forza Italia è chiara, non di protesta ma realista e di proposta. Se dovesse passare questa Manovra ogni mattina gli italiani avranno accanto uno Stato che non li prenderà per mano ma ...

Reddito di cittadinanza : beneficiari non rispondono alle chiamate. I casi : Reddito di cittadinanza: beneficiari non rispondono alle chiamate. I casi Tra le polemiche ancora in corso sul Reddito di cittadinanza spiccano quelle che riguardano i beneficiari che approfittano del sussidio statale per non lavorare o, parimenti, pur ricevendo il sostegno economico lavorano, ma in nero. Quest’anomalia ha portato alla possibilità di alcuni correttivi da attuare alla misura proprio al fine di evitare tali effetti ...

Reddito di cittadinanza : Calenda “è pieno di disfunzioni - totale stortura” : Reddito di cittadinanza: Calenda “è pieno di disfunzioni, totale stortura” Il Reddito di cittadinanza è stato uno degli argomenti dibattuti nel corso dell’ultima puntata di Di Martedì in onda su La7 del 15 ottobre 2019 e condotta dal giornalista Giovanni Floris. Su questo e altri punti si sono confrontati l’ex ministro Carlo Calenda di Siamo Europei e l’ex sottosegretario Claudio Durigon della Lega. Reddito di ...