Governo : da Cdm via libera a dl terremoto : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al dl terremoto, un provvedimento per velocizzare la ricostruzione nelle zone del Centro Italia -Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – messe in ginocchio dal sisma. L'articolo Governo: da Cdm via libera a dl terremoto sembra essere il primo su Meteo Web.

Cdm - al via decreto sisma Centro Italia : 1.03 E' durata circa un'ora la riunione notturna del Consiglio dei ministri per discutere,tra le altre cose,del decreto terremoto del Centro Italia che ha ottenuto il via libera. Il premier Conte, secondo fonti di governo, è molto soddisfatto perché l'impianto del pacchetto anti evasione è rimasto sostanzialmente invariato. Il superbonus 'della Befana' arriverà a gennaio 2021 e premierà le spese fatte con carte e bancomat a partire da luglio ...

Manovra - via libera dal Cdm. Ecco tutte le novità : È durato quasi sei ore, dalle 23 di ieri alle 4.30 del mattino, il Consiglio dei Ministri più importante dell'anno, quello in cui sono stati messi a punto la legge di bilancio 2020 e il decreto fiscale che compongono la nuova Manovra finanziaria. Alla fine l'accordo si è trovato e il Documento programmatico di bilancio per il 2020 è stato trasmesso alla Commissione Europea.La nuova Manovra, fanno sapere da Palazzo Chigi, non ...

Manovra : Conte - ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Il ministro Gualtieri ci ha informato del documento di programmazione e bilancio 2020 che invierà a Bruxelles e poi abbiamo approvato il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del Cdm. L'articolo Manovra: Conte, ‘via libera Cdm a dl fisco e l.bilancio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scuola - via libera in Cdm al decreto sui precari : concorso per assumere 24mila docenti : Dal concorso straordinario per 24mila docenti precari fino allo stop delle impronte per i presidi. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto sulla Scuola dopo l’intesa raggiunta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti il primo ottobre con i sindacati, che parlano di “patti rispettati” anche sul concorso per i Dsga (i direttori dei servizi generali). Con il Dl, inoltre, viene sancito lo stop delle impronte per i ...

Via libera del Cdm a decreto scuola e decreto clima : Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto legge clima e al decreto legge sulla scuola che

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Primo Cdm - Gentiloni commissario Ue. Conte e la campanella : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella a metà mattina al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi iniziato a cavallo di...

Governo Conte-bis al via : chiuso giuramento Ministri M5s-Pd/ Nomina Gentiloni in Cdm : Governo Conte-bis al via, concluso il giuramento dei Ministri Pd-M5s-LeU al Quirinale: diretta video streaming. Paolo Gentiloni come Commissario Ue

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Primo Cdm in corso : governo, via al Conte bis: dalla cerimonia del giuramento al Quirinale al Primo consiglio dei ministri a Palazzo Chigi Alle 10.07 Giuseppe Conte aveva di nuovo giurato davanti al...

Via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il Cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...