Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sono stati gli ultras granata i primi a stringersi intorno al ricordo del loro amico Antonio Liguori, supporter del gruppo Ums. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito una settimana fa, in seguito ad un incidente stradale che si era verificato a Cava de’ Tirreni. Stasera il suoha cessato di battere. I gruppi della curva Sud hanno raggiunto il nosocomio salernitano in questi minuti per manifestare tutto il proprio affetto alla famiglia del 23enne. Gli Ums non avevano partecipato all’ultima trasferta di Venezia dove Antonio Liguori e l’amico Andrea, anch’egli coinvolto nell’incidente, erano stati incoraggiati attraverso uno striscione. Dopo Melissa La Rocca, 16enne spirata per un malore improvviso mentre si trovava a scuola, il popolo granata piange Antonio Liguori, giovane Ultras della Salernitana. Antonio lottava da giorni, dopo un incidente avuto a Cava de’ Tirreni. Continua a ...

Noovyis : (“Ciao Antonio!”. Se n’è andato giovanissimo: il suo cuore si è fermato. Una città sotto choc) Playhitmusic -… - Fridany_ : @NickStocke Ciao Antonio, comincia un'altra settimana e non sono pronta ?? Buongiorno ??? - ArielTe1 : @Antonio09105181 Buona serata e dolce notte anche a te, ciao Antonio, fai bei sogni.?????????????????? -