Vampire | The Masquerade - Swansong annunciato ufficialmente | in arrivo nel 2021

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York - annunciata la data di uscita per PC e Nintendo Switch : Draw Distance ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York. Il gioco debutterà su PC via Steam il prossimo 4 dicembre, mentre la versione Nintendo Switch durante il corso del primo trimestre del 2020.Non solo, lo studio ha anche annunciato di essere in trattativa con Paradox Interactive per portare il titolo in un secondo momento anche su PlayStation 4 e Xbox One.Vamprire: The Masquerade - Coteries of New ...

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 aggiornamento sulla data d’uscita : Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno spostato la finestra di lancio di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il gioco non verrà più lanciato nel Q1 2020, ma più avanti nel corso dell’anno. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 rimandato al 2020 inoltrato Negli ultimi mesi, Paradox Interactive e Hardsuit Labs sono arrivate alla conclusione che uscire nel periodo di lancio originale nel Q1 ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato in modo da "non ripetere gli errori del precedente capitolo" : Brutte notizie per i fan di Vampire The Masquerade. Il secondo capitolo, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato posticipato. L'uscita del gioco era stata programmata per il primo trimestre del 2020, ed ora slitta più in là.Il motivo è stato ampiamente dichiarato dallo studio di sviluppo: "Abbiamo bisogno di un po' più di tempo per creare il videogiochi che tutti stanno aspettando" hanno dichiarato Andy Kipling e Brian Mitsoda di Hardsuit ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 ci presenta l'ultima fazione - gli Unseen : Paradox Interactive ha svelato la quinta, e ultima, fazione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Andiamo alla scoperta degli Unseen.Ecco il comunicato ufficiale:Alcune delle fazioni di Kindred di Seattle lavorano dalle loro penthouse, altre da gallerie d'arte e locali notturni. Gli Unseen, tuttavia, operano dal basso, dalla metropolitana della città. In netto contrasto con le altre fazioni della città, gli Unseen sono costituiti ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - anteprima : Una città tetra, divorata da una società becera e sorniona di giorno e popolata di rinnegati, vagabondi ubriachi ed assetati di sangue di notte: la Seattle di Vampire Bloodlines 2 - seguito dell'amato capitolo ispirato all'omonimo role game da tavolo - è la prima, grande protagonista di una delle produzioni più attese da una buona fetta di utenza.Ospiti dei ragazzi di Hardsuit Labs, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino nuovamente il ...

Vampire : The Masquerade Bloodlines 2 ci presenta la misteriosa fazione dei Newcomers : Paradox Interactive ha condiviso alcune informazioni sulla nuova fazione giocabile con cui i giocatori potranno schierarsi in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Andiamo alla scoperta dei Newcomers. I Newcomers sono la fazione più misteriosa di Seattle - nessuno sa da che parte dell'Europa arrivino, o del perché Prince Cross gli ha improvvisamente dato accesso esclusivo al campo di caccia del distretto universitario. Questa fazione è ...

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 : Rivelata una nuova fazione : Paradox Interactive ha dato informazioni sulla nuova fazione giocabile con cui i giocatori potranno schierarsi in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: i Newcomers. I Newcomers sono la fazione più misteriosa di Seattle – nessuno sa da che parte dell’Europa arrivino, o del perché Prince Cross gli ha improvvisamente dato accesso esclusivo al campo di caccia del distretto universitario. Questa fazione ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : svelata la fazione dei Baron : Paradox Interactive ha svelato una nuova fazione che i giocatori scopriranno in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Baron.I Baron governano l'entroterra criminale di Seattle. Solo poche persone sono riusciti a vedere i Baron: essi lavorano con i lieutenants e sono coinvolti in quasi tutti gli affari loschi della città. Questa fazione utilizza umani, ghoul, Thinblood e vampiri e spesso anche teppisti, vagabondi, contrabbandieri, sicari e ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 esplorerà il significato dell'essere immortali nel mondo dei vivi : Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 esplorerà il modo in cui i vivi e i non morti interagiscono in un mondo minacciato da una crisi climatica e in che modo il suo sistema di romance farà le cose in modo leggermente diverso, come rivelato in un'intervista a USGamer.net.Il senior narrative designer Cara Ellison ha fatto luce sulle relazioni tra vampiri e umani in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, affermando che non si tratta di predatori ...

Ian Somerhalder risponde alle critiche dopo l’anniversario di The Vampire Diaries : “Troppo vicino all’11 settembre” : E finalmente anche Ian Somerhalder ha deciso di dire la sua sull'anniversario di The Vampire Diaries rispondendo alle critiche dei fan che lo hanno travolto per via del suo silenzio. "Massima trasparenza" la chiama l'attore che per anni ha vestito i panni di Damon Salvatore conquistando un posto al sole nel mondo dello showibiz e milioni di fan in tutto il mondo. Ian Somerhalder è un po' particolare, o lo si odia o lo si ama ma sicuramente nei ...

Nina Dobrev festeggia i 10 anni di The Vampire Diaries con Paul Wesley - e Ian Somerhalder? Scoppia la polemica : Una storia lunga dieci anni, a questo ha voluto rendere omaggio l'amata Nina Dobrev, colei che ha prestato il volto ad Elena Gilbert protagonista di The Vampire Diaries al fianco di Paul Wesley e Ian Somerhalder chiamati a interpretare i fratelli Salvatore. Tre ragazzi sconosciuti che hanno portato sul piccolo schermo un triangolo amoroso, una storia senza tempo, che ha conquistato tutto il mondo rendendo The Vampire Diaries una serie cult ...

Paradox Interactive presenta la fazione dei Camarilla in Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive ha svelato una nuova fazione di The Masquerade - Bloodlines 2: i Camarilla. Le fazioni dei Kindred di Seattle sono gruppi di vampiri con i loro motivi e obiettivi, in lotta per il controllo della città. Alcuni risiedono nella città da parecchio tempo, altri hanno storie lunghe e leggendarie e ogni fazione cerca di conquistare il controllo sulla Città di Smeraldo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per ...

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 : Paradox Interactive presenta la fazione dei Pioneers : Paradox Interactive ha ufficialmente svelato la prima fazione di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: i Pioneers. Da non confondere con un clan di vampiri, una fazione è composta da un gruppo di vampiri uniti sotto la stessa bandiera, alcuni più strettamente legati rispetto ad altri. In Bloodlines 2, le fazioni dei Kindred di Seattle si contendono il controllo della città e ognuna ha la sua storia, le sue caratteristiche e le sue motivazioni. ...