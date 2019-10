Cronometro delle Nazioni 2019 | Jos Van Emden vince in Francia Filippo Ganna ottimo

Fonte : oasport

Jos Vanha vinto la, classico appuntamento di fine stagione che è andato in scena a Les Herbiers (). Il 34enne olandese ha coperto i 46,3 km di un percorso vallonato col tempo di 55'02" (media oraria di 50,478 km/h), l'alfiere della Jumbo Visma ha così salutato un buonin cui ha vinto il Mondiale con la staffetta mista e il campionato nazionale proprio in questa specialità. Il veterano del circuito è riuscito a battere il nostro(Team Ineos) per appena undici secondi, si tratta di unrisultato per l'azzurro che poche settimane fa si era messo al collo un bronzo spettacolare nellaindividuale dei Mondiali. Il podio è impreziosito dal terzo posto dello sloveno Primoz Roglic a 19" dal compagno di squadra.

