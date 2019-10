Spoiler Grey' s Anatomy USA 16x05 | Meredith mette in dubbio i suoi sentimenti per Deluca

Grey’s Anatomy in arrivo Richard Flood nei panni di un nuovo dottore al posto di (Spoiler) : Grey’s Anatomy 16 Richard Flood entra nel cast nei panni di un nuovo dottore La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy è ripartita ormai da 4 settimane negli Stati Uniti, mostrando tutta la sua solidità continuando ad essere la serie scripted più vista del giovedì sera tra il pubblico 18-49 anni ma mostrando qualche crepa visto che settimana dopo settimana gli ascolti sono in calo. La serie è in ogni caso al sicuro soprattutto perchè ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x04 : Miranda Bailey scopre di essere incinta : Il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, trasmesso questa notte in America, ha introdotto una storyline del tutto inaspettata che ha coinvolto il personaggio di Miranda Bailey. Il capo di chirurgia del Grey-Sloan Memorial ha affrontato, nel corso delle prime puntate, un periodo particolarmente complesso a causa degli stravolgimenti che hanno colpito il suo ospedale. Una situazione che le ha causato una quantità enorme di ...

Grey’s Anatomy 16X05 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X05 Breathe Again va in onda sulla ABC americana giovedì 24 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X05: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X05 si intitola Breathe Again ispirato all’omonimo brano di Sara Bareilles, che tradotto in italiano significa ...

Spoiler americani Grey's Anatomy 16x05 : Meredith Grey dovrà affrontare una nuova udienza : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in onda sulla ABC, continua a collezionare ottimi ascolti risultando - per la terza settimana consecutiva - il telefilm più visto del giovedì sera americano. Forte del grande successo, il network ha rilasciato la trama ufficiale della 16x05, in onda il prossimo 24 ottobre. La puntata, intitolata "Breath Again", è stata scritta da Elisabeth R. Finch - già sceneggiatrice di alcuni tra i più ...

Spoiler Grey's Anatomy 16 - la Luddignton : 'La depressione di Jo non sparirà magicamente' : La prima puntata della sedicesima stagione di Grey's Anatomy ha mostrato la fine del percorso riabilitativo di Jo Wilson. La dottoressa - dopo un periodo di profonda depressione - ha infatti deciso di ricoverarsi volontariamente in psichiatria per affrontare al meglio le sconvolgenti rivelazioni della madre biologica. Sebbene, come mostrato nel corso del terzo episodio, la Wilson sia tornata a lavoro ottenendo una meritata promozione come ...

Grey's Anatomy 16x04 Spoiler : Meredith Grey affronta Miranda Bailey : La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda dal 26 settembre in America, ha introdotto una nuova storyline che vede come assolute protagoniste Meredith Grey e Miranda Bailey. Le due dottoresse, sebbene non abbiano avuto modo di chiarirsi personalmente, hanno dato vita ad un'inconsueta lotta che raggiungerà il suo culmine proprio nel corso della 16x04. Dopo la frode assicurativa messa in atto da Meredith, la Bailey ha deciso di licenziarla ...

Grey’s Anatomy 16X04 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X04 It’s Raining Men va in onda sulla ABC americana giovedì 17 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X04: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X04 si intitola It’s Raining Men ispirato all’omonimo brano delle Weather Girls, che tradotto in italiano ...

Grey’s Anatomy 16X03 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X03 Reunited va in onda sulla ABC americana giovedì 10 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X03: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X03 si intitola Reunited ispirato all’omonimo brano deI Peaches & Herb, che tradotto in italiano significa “riuniti”. ...

Grey’s Anatomy 16X02 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X02 Back in the Saddle va in onda sulla ABC americana giovedì 3 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X02: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X02 si intitola Back in the Saddle ispirato all’omonimo brano degli Aerosmith, che tradotto in italiano significa “Di ...

Grey’s Anatomy 16X01 : trama - anticipazioni - promo - Spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X01 Nothing Left to Cling To va in onda sulla ABC americana giovedì 26 settembre 2019. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la sedicesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X01: trama, anticipazioni e spoiler Anche quest’anno siamo arrivati alla season ...

Grey's Anatomy Spoiler - Holly Marie Combs e Alyssa Milano di nuovo insieme su un set : Grey's Anatomy, una delle serie tv più di successo è ormai giunta alla sua 16° stagione, i fan sono già scatenati in cerca di anticipazioni, immagini dal set e novità, curiosi di sapere come si evolveranno le situazioni dei loro adorati personaggi. Come sappiamo Shonda Rhimes è da sempre una maestra ed è riuscita ancora una volta a tenere tutti gli appassionati della fortunata serie in trepidante attesa per l'arrivo della nuova stagione (e ormai ...

Grey's Anatomy 16 Spoiler : tra Meredith e Deluca ci saranno molti 'fattori di stress' : Mancano poco più di due settimane al ritorno della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Il 26 settembre, in America, partirà infatti l'edizione 2019/2020 del Medical-Drama più longevo della televisione americana. Una lunga attesa resa ancor più dura dai recenti spoiler trapelati del set e dalle dichiarazioni dei vari protagonisti. In particolare, dopo il rilascio del promo della 16x01, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata sul ...

Un salto temporale nel trailer di Grey’s Anatomy 16 - costretto a fare Spoiler su Meredith (video) : Dopo che le immagini scattate sul set della nuova stagione hanno fatto il giro della rete, il trailer di Grey's Anatomy 16 ha dovuto necessariamente cedere allo spoiler: confermando quanto era già chiaro dalle foto apparse sui social, il promo che ricorda l'appuntamento del 26 settembre su ABC ha mostrato proprio parte delle scene oggetto della fuga di notizie di qualche giorno prima. Il primo teaser trailer della sedicesima stagione del ...