Detenuto in permesso tenta di sgozzare compagna | aveva già ucciso fidanzata

Torino - aveva già ucciso una donna : Detenuto in permesso tenta di sgozzare la sua compagna : Un terribile episodio si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 1:00, in zona Barriera di Milano a Torino, dove una donna di 44 anni ha rischiato di essere uccisa dal suo compagno, un cittadino tunisino di 36 anni. Quest'ultimo, negli anni passati, ha già compiuto un'azione criminosa, ovvero il delitto della sua precedente fidanzata. Di questo ne sarebbe venuta a conoscenza negli ultimi tempi la 44enne e, per questo, aveva manifestato ...

