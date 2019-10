A me pareva rigore | ma dopo Mertens a Firenze | di rigori ne vedremo pochi

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Si torna a giocaretutte le polemiche sui presunti appiccichi tra il presidente e Carletto. Alla fine hanno chiarito che non è successo niente e il presidente se n’è uscito con le sue solite dichiarazioni. Come spesso accade, pure se tiene ragione, fa di tutto per farsi mandare a quel paese dai suoi detrattori. Vabbè ma tanto ormai lo conosciamo e così ce lo teniamo. Minuto 0’ – Di Lorenzo torna dalla nazionale e si sposta a sinistra. Ma tanto stu guaglione ‘o può mettere addo’ vuo’tu. Minuto 2’ – Manco il tempo di cominciare e già teniamo ad Ambarabatciccicocò che tira a porta. Vi’ che bella partita che è accummenciata. Minuto 4’ – Altri due minuti e Kalidou se piglia ‘o giallo. Ma che sanghe d’a culonna, m’aggia ‘nntussecà pure oggi. Minuto 7’ – Finalmente arriviamo davanti alla porta con un ...

