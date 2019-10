Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Equipaggiata con un nuovo motore hi-tech che offre prestazioni ancora più entusiasmanti, ridisegnata con linee più estreme, MT-125 è la moto perfetta per entrare nella categoria 125 cc e, grazie al telaio sportivo e alle prestazioni complessive, è anche ideale per i giovani piloti che vogliono una moto leggera e dalla personalità spiccata per l’uso quotidiano. … L'articoloMT-125 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

infoitscienza : Yamaha MT-125 2020: nuovo livello Dark. Prezzo e dati - infoitscienza : Yamaha MT-125: ambizioni da grande - infoitscienza : Yamaha MT-125 2020: tutta nuova e più grintosa -