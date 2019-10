L' alienazione parentale non esiste | è subdolo ricatto contro le madri

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Uno Stato che ambisca a proteggere le donne e a tutelarle dalla violenza non può chiedere loro di denunciare le aggressioni senza poi impegnarsi per fornire una sicurezza ancora più efficace e tanto meno rendersi suo malgrado complice dell’altissimo rischio che quella donna corre di incontrare, proprio nel percorso di denuncia, ulteriori è più gravi forme di violenza.E’ proprio nel momento in cui le donne denunciano che bisogna rafforzare le tutele perché è lì che si possono scatenare le reazioni peggiori. E lo Stato deve fare lo Stato: certamente non può e non deve colpevolizzare ulteriormente una donna che decide di uscire dalla spirale della violenza o da quella che comunque non la costringe a una libera scelta.C’è una pratica che è purtroppo assai diffusa nei tribunali e riguarda le vicende di ...

