Huawei Mate 30 e i servizi Google | disponibile un terzo metodo per l’installazione

Riavvio forzato Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro come si fa : Il Riavvio forzato Huawei sarà molto utile in caso di problemi o se il dispositivo non risponde completamente. Il reset Huawei riporterà la funzionalità del dispositivo alla normalità.

In rampa di lancio la B338 per Huawei Mate 20 Pro : conferme su EMUI 10 ancora in beta : Arrivano delle segnalazioni interessanti anche per i possessori di un Huawei Mate 20 Pro oggi 18 ottobre. Dopo una lunga attesa, infatti, abbiamo finalmente un aggiornamento software ufficiale e concreto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il top di gamma fine 2018, stando alle informazioni che abbiamo raccolto fino a questo momento. In attesa di EMUI 10, attorno al quale c'è stata tanta confusione in questi giorni, come avrete ...

Quanto è costato sviluppare la serie Mate 30? Ce lo dice Huawei : Huawei ha impiegato tre anni a progettare i nuovi Mate 30: ci sono voluti 3000 ingegneri e svariati tecnici e sviluppatori per portare a termine i 3 smartphone, oltre a 300 milioni di dollari. L'articolo Quanto è costato sviluppare la serie Mate 30? Ce lo dice Huawei proviene da TuttoAndroid.

Il Huawei Mate X ha una data di uscita ma non per tutti - pieghevole in Italia o no? : Buone nuove per il Huawei Mate X, lo smartphone pieghevole del produttore cinese avrebbe una data di lancio commerciale definitiva davvero molto vicina. Peccato soltanto che non si tratterà di un'uscita sul mercato globale ma in una particolare area geografica. Secondo quanto riportato sul social cinese Weibo e pure da una fonte accreditata come Huawei Central, ecco che il 23 ottobre ossia mercoledì prossimo, lo smartphone pieghevole ...

Intervento rapido per Huawei Mate 20 Lite con aggiornamento B245 in Italia : Oggi 17 ottobre tocca parlare di Huawei Mate 20 Lite. Il produttore cinese, infatti, ha dato ufficialmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento di settembre per uno smartphone che ha conquistato importanti quote di mercato anche qui in Italia. Se da un lato è vero che tutti aspettano qualche segnale sul fronte EMUI 10, a maggior ragione dopo aver letto sulle nostre pagine che qualcosa sul versante beta si stia cominciando a muovere in ...

Huawei e Android - il punto con l’uscita dei nuovi Mate : Huawei ha da poco presentato quelli che sono a tutti gli effetti i suoi nuovi top di gamma, Mate 30 e Mate 30 Pro. Le caratteristiche dei due smartphone sono di tutto rispetto e confermano la qualità hardware e lo spessore tecnico nella realizzazione. Per dare un’ idea di cosa stiamo parlando elenchiamo qui di seguito alcune caratteristiche dei due dispositivi : Huawei Mate 30 PRO Display 6,53″ OLED, risoluzione da 2400 x 1176 pixel ...

Temi - sfondi e suonerie della serie Huawei Mate 30 pronti al download : In attesa di capire se e quando la serie Huawei Mate 30 arriverà in Italia, ecco gli sfondi, anche quelli dinamici, le suonerie e i Temi dei nuovi flagship. L'articolo Temi, sfondi e suonerie della serie Huawei Mate 30 pronti al download proviene da TuttoAndroid.

Enorme confusione su EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : risposta ufficiale su beta e rilascio finale : Tocca tornare nuovamente su un argomento molto caldo oggi 14 ottobre, in riferimento agli utenti che nell'ultimo anno si sono portati a casa un Huawei Mate 20 Pro. Da alcune ore a questa parte circola una voce errata in merito alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 nella sua versione definitiva, come vi ho anticipato tra le altre cose nella giornata di ieri. Equivoco evidente, con la news non veritiera che ha preso piede dapprima in ...

State pronti : Huawei Mate X disponibile da fine ottobre con vari miglioramenti : Secondo gli ultimi rumor, il nuovo Huawei Mate X è entrato in piena fase di produzione di massa e mostra un nuovo design L'articolo State pronti: Huawei Mate X disponibile da fine ottobre con vari miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 X riceve un piccolo e particolare aggiornamento in Europa : Dalla Germania arriva la notizia del rilascio di un nuovo update per la versione europea di Huawei Mate 20 X, con il quale viene migliorato il comparto audio L'articolo Huawei Mate 20 X riceve un piccolo e particolare aggiornamento in Europa proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di usare Wi-Fi e Hotspot contemporaneamente : Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di sfruttare Wi-Fi e Hotspot allo stesso tempo, trasformando lo smartphone in una sorta di ripetitore Wi-Fi. L'articolo Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro permettono di usare Wi-Fi e Hotspot contemporaneamente proviene da TuttoAndroid.

Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play : Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play - Scarica Google Camera APK con Night Sight per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play

Non ancora definitivo EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : rilascio per la beta il 13 ottobre : Ci sono alcune interessanti novità da prendere in considerazione oggi 13 ottobre, per quanto riguarda i vari Huawei Mate 20 Pro e Mate 20. Tutto ruota attorno all'aggiornamento contenente EMUI 10, dopo l'incertezza che si era venuta a creare pochi giorni fa con il leggero ritardo sulla tabella di marcia del produttore coreano. Stiamo parlando della versione beta del pacchetto software, in relazione a quanto abbiamo pubblicato di recente sulle ...

Sono loro i primi Huawei a ricevere Android 10 ed EMUI 10 : partito il roll out per Mate 20 Pro e Mate 20 : E' partito il rilascio dell'aggiornamento ad Android 10 ed EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro e Huawei Mate 20. L'articolo Sono loro i primi Huawei a ricevere Android 10 ed EMUI 10: partito il roll out per Mate 20 Pro e Mate 20 proviene da TuttoAndroid.