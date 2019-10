Falsa tregua in Siria

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La rabbia di Damasco. Il silenzio di Mosca. La presa di distanze dell’Europa. Il giorno dopo l’intesa su una “” di 120 ore raggiunta da Stati Uniti e Turchia, la diplomazia internazionale s’interroga soprattutto sulle mosse di Bashar al-Assad e Vladimir Putin.“Pensare ad una stabilizzazione inche tagli fuori la Russia è giocare col fuoco” dice a HuffPost il professor Stefano Silvestri, già presidente dell’Istituto Affari Internazionali - D’altra parte, il problema è che sia la Turchia che gli Stati Uniti si sono messi in situazioni politicamente difficili da cui devono cercare di venirne fuori senza troppi danni. Gli Stati Uniti devono giustificare il ritiro dallamentre la Turchia deve giustificare l’efficacia della sua operazione militare prima che divenga troppo costosa, sia ...

