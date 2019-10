Vieni da me | come ti piace? Gli sms hot a un 11enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) "Ho casa libera...da me?". Sarebbe stato questo il contenuto di uno dei tanti sms che un 25enne toscano avrebbe inviato ad un bambino di 11 anni. Una condotta che il giudice del Tribunale di Lucca ha ritenuto passibile di condanna per atti persecutori e a sfondo sessuale su minore. "Ci vediamo?". E ancora "Non dire a nessuno che noi due, ogni tanto, ci si vede. È il nostro segreto, mi raccomando...". Messaggi apparantemente innocui ma che, in realtà, nascondevano le più viscide e turpi intenzioni nei confronti di un ragazzino in tenera età. Così, un cittadino della provincia lucchese si sarebbe abbandonato ad una depravata attrazione erotica, prossima alla pedofilia, senza alcun freno inibitorio. Stando a quanto si apprende dal sito d'informazione online LuccainDiretta, i fatti sarebbero occorsi nell'aprile del 2015 ma, soltanto nella giornata di ieri, si sarebbe concluso il ...

